Поступления акциза демонстрируют, что в 2016 году пивной рынок Эстонии сократился на 8%, а рынок прочих слабоалкогольных напитков на 13%. В количественном выражении на внутреннем рынке Эстонии слабоалкогольных напитков было продано на 3,4 миллиона литров меньше и пива на 9 миллионов литров меньше, чем годом ранее. В результате трансграничной торговли более 10 миллионов евро налоговых поступлений ушли из Эстонии в Латвию.

”Существенное сокращение рынка, однако, не означает, что жители Эстонии стали потреблять меньше. Дополнительные объемы алкогольных напитков ввозили из Латвии, — заявил исполнительный директор Эстонского союза производителей пива Пеэтер Вырк. — Особенно заметный подъем трансграничной торговли был отмечен летом и во второй половине года, когда падение объема продаж внутри Эстонии составляло 10-15% каждый месяц”.

Согласно расчетам, от продажи слабоалкогольных напитков было недополучено 10,1 миллиона евро в виде акциза и налога с оборота. ”Подавляющее большинство товара, способствовавшего недополучению эстонским государством налогов, было приобретено в Латвии. Можно без преувеличения сказать, что близорукая акцизная политика привела к тому, что налоговые поступления отправились в Латвию, вместо того, чтобы работать в эстонской экономической среде”, — отметил Пеэтер Вырк.

Продолжающийся резкий рост акциза на слабоалкогольные напитки в этом году и в начале следующего года значительно ухудшит состояние эстонского рынка и интенсифицирует трансграничную торговлю с Латвией. ”Резкий рост акциза в этом и следующем годах сделает разницу в ценах между Эстонией и Латвией почти трехкратной, а влияние на внутренний рынок может достигнуть 50 процентов”, — уточнил исполнительный директор Эстонского союза производителей пива.

По оценке Эстонского союза производителей пива, в результате предстоящего повышения налогов в 2018 году на акцизе и налоге с оборота со слабоалкогольных и крепких напитков государство потеряет, по сравнению с запланированным, около 150 миллионов евро.