Производители пива: в Эстонии пиво скоро будет втрое дороже, чем в Латвии

Крупнейшие эстонские производители пива — Saku и A. Le Coq — прогнозируют в скором времени трехкратную разницу в розничной цене пива между Эстонией и Латвией, а стоимость поллитровой бутылки пива в магазине через пару лет может превысить два евро, пишет rus.err.ee.

"Мы в Saku все еще надеемся, что правительство проанализирует ситуацию, возникшую в результате нынешнего рекордного повышения акциза, и понизит акциз на слабый алкоголь. Уже сейчас мы видим, что продажи уходят с местного рынка в Латвию, где акциз на пиво более чем в три раза ниже", — сказал в четверг новостному порталу ERR член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.

В качестве примера он привел упаковку из шести поллитровых бутылок пива, которая после повышения цен с начала июля стоит около 8,90 евро, к чему добавляется залог за тару в размере 60 центов.

"Для сравнения, в приграничных магазинах в Латвии цена такой упаковки около 3,50 евро, причем залог не добавляется, потому что в Латвии нет залоговой системы. После (следующего) повышения акциза, запланированного правительством к февралю 2018 года, упаковка из шести бутылок начнет стоит в Эстонии уже более 10 евро", — сказал Хярмс.

По словам директора A. Le Coq Тармо Ноопа, в этом году акциз на пиво вырос не на 50, а на 87%: "К 2020 году, согласно нынешним планам правительства, акциз на пиво вырастет еще на 42%, т. е. по сравнению с началом этого года к 2020 году рост (акциза) составит 266%".

По мнению Ноопа, со следующего года в Эстонии также прекратят покупать алкоголь финны, что грозит бюджету потерями в десятки миллионов евро.