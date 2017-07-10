Производители молока требуют от Крууда и Tere 1,7 млн евро

Кредиторы обанкротившейся фирмы UP Varud, которая во времена руководства Оливера Крууда снабжала Tere молоком, подали иск в размере 1,7 миллиона евро против Tere и Крууда, а также, согласно иску, действовавших в интересах последнего Айво Пярна, Яана Уйбо и связанных с ними предприятий.

Иск основывается на утверждении UP Varud, будто компанию оборотили умышленно в интересах и под контролем Крууда и Tere. Кредиторы — коммерческие объединения Laeva Piim и Союз сельскохозяйственных производителей Йыгевамаа — решили требовать потерянные деньги обратно.

Оба объединяют молочных производителей, которые через UP Varud продавали молоко Tere, но вместо оплаченных счетов остались с носом. Около года назад в банкротном производстве UP Varud признали требования Laeva Piim в размере 1,6 миллиона евро и требования Союза сельскохозяйственных производителей Йыгевамаа в размере 562 000 евро.

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