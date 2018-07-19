19.07.2018, 17:37

Производители алкоголя: приграничная торговля в Латвии ставит новые рекорды, потолок еще не достигнут

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rus.delfi.ee
EST 1
Alkoholi müük
Alkoholi müükFoto: Anni Õnneleid

Продажи производителей алкоголя за первое полугодие 2018 года показывают, что приграничная торговля по-прежнему растет — пива на границе Латвии продали приблизительно на 80% больше, чем в прошлом году, и другого слабого алкоголя (сидр, лонг-дринк) — аж в 3,4 раза больше.

Производители алкоголя собрали результаты продаж за первые шесть месяцев 2018 года, и из них выясняется, что если в течение первых шести месяцев 2017 года на границе Латвии продали 7,12 млн литров пива, то в этом году эта цифра уже 12,6 млн евро, то выросла почти в два раза.

На целый 2018 год производители прогнозируют, что на южной границе продадут 30-32 млн литров пива и 4,5 млн литров другого слабого алкоголя.

Продажи другого слабого алкоголя на южной границе в сравнении за шесть месяцев выросли аж в 3,4 раза. Если в течение первых шести месяцев 2017 года продали 630 000 литров другого слабого алкоголя, то в этом году в сравниваемый период — уже 2,1 млн литров.

"Продажи за первые шесть месяцев текущего года показывают, что несмотря на ожидания Министерства финансов, потолок роста приграничной торговли далеко еще не достигнут. По состоянию на настоящий момент, уже больше 1/3 от всего потребленного в Эстонии пива покупают на южной границе", — прокомментировал результаты продаж исполнительный директор Союза производителей пива Пеэтер Вырк.

"Приграничной торговли с подобной долей нет ни у одной другой страны ЕС, и все это возникло, по сути, в течение одного года", — добавил Вырк.

Вырк сказал, что постоянный рост приграничной торговли все больше негативно влияет и на поступление акциза. В первом полугодии 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, продажи слабого алкоголя внутри Эстонии, с которых поступают акцизы в госбюджет Эстонии, упали более чем на 40%.

Опираясь на продажи за первое полугодие, производители алкоголя прогнозируют, что если бы проданные на границе Латвии количества продавали в магазинах Эстонии, то в госбюджет Эстонии в 2018 году поступило бы приблизительно на 100 млн евро больше акцизов и налога с оборота.

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"Мы дарим в год больше 100 млн евро налогов Латвии, и при этом авторитетные исследования подтверждают, что потребление алкоголя жителями Эстонии, напротив, стало расти. Чтобы избежать дополнительного значительного уменьшения налоговых доходов, мы призываем правительство не только отказаться от дальнейших повышений акциза, но и снизить ставки акциза до конкурентоспособного уровня, чтобы исчезла приграничная торговля с Латвией", — добавил Вырк.

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