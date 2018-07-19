Производители алкоголя: приграничная торговля в Латвии ставит новые рекорды, потолок еще не достигнут

Продажи производителей алкоголя за первое полугодие 2018 года показывают, что приграничная торговля по-прежнему растет — пива на границе Латвии продали приблизительно на 80% больше, чем в прошлом году, и другого слабого алкоголя (сидр, лонг-дринк) — аж в 3,4 раза больше.

Производители алкоголя собрали результаты продаж за первые шесть месяцев 2018 года, и из них выясняется, что если в течение первых шести месяцев 2017 года на границе Латвии продали 7,12 млн литров пива, то в этом году эта цифра уже 12,6 млн евро, то выросла почти в два раза.

На целый 2018 год производители прогнозируют, что на южной границе продадут 30-32 млн литров пива и 4,5 млн литров другого слабого алкоголя.

Продажи другого слабого алкоголя на южной границе в сравнении за шесть месяцев выросли аж в 3,4 раза. Если в течение первых шести месяцев 2017 года продали 630 000 литров другого слабого алкоголя, то в этом году в сравниваемый период — уже 2,1 млн литров.

"Продажи за первые шесть месяцев текущего года показывают, что несмотря на ожидания Министерства финансов, потолок роста приграничной торговли далеко еще не достигнут. По состоянию на настоящий момент, уже больше 1/3 от всего потребленного в Эстонии пива покупают на южной границе", — прокомментировал результаты продаж исполнительный директор Союза производителей пива Пеэтер Вырк.