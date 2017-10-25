Производителей ждет резкий рост цен на упаковку: пострадать могут потребители

В апреле грядущего года Eesti Pandipakend OÜ увеличит плату за услугу для производителей, проверкой роста цена сейчас занимается Департамент конкуренции, пишет Äripäev.

Речь идет о плате для производителей и поставщиков с поступившей в продажу упаковки.

”Думаю, что многие производители пока не осознали роста цен, поскольку впереди еще шесть месяцев, — сказал пожелавший остаться анонимным предприниматель. — Если фирма продала в 2017 году 5 млн полулитровых бутылок и заплатила 10 000 евро, но с апреля она за то же самое должна будет заплатить 55 000 евро”.

По его мнению, в конечном итоге пострадают потребители, которые будут вынуждены платить более высокую цену за напитки.