Производственные объемы одного из крупнейших в Эстонии производителей тепла Adven Eesti достигли в прошлом году рекордных показателей. По-сравнению с прошлым годом удвоился и объем инвестиций предприятия.

По предварительным неаудитированным результатам, чистая прибыль предприятия достигла в прошлом году 2,5 миллионов евро, что на 19% больше чем годом ранее. Общий объем инвестиций составил 2,8 миллионов евро из которых 0,2 миллиона являются инвестиционной поддержкой Центра инвестирования в окружающую среду (KIK). Из-за падения цен на фоссильные виды топлива, доход от продаж снизился в 2016 году на 12%.

По словам председателя правления Adven Eesti Урмо Хейнама, в ближайшие годы предприятие планирует увеличить объем инвестиций. ”В прошлом году мы утвердили сильную инвестиционную программу, которая предусматривает перевод всех регионов центрального отопления на древесную щепу к 2020 году. Денежный объем инвестиций составит 12 миллионов евро. Мы надеемся, что в этом году KIK откроет новый тур подачи ходатайств, и мы сможем начать реализацию планов по развитию в активном темпе”, — сказал Хейнам. По его словам, в 2017 году инвестиции предприятия увеличатся до 4 миллионов евро.

Объем производства тепловой энергии составил в 2016 году 384 гигаватт-часов (GWh), рост в 10% по-сравнению с предыдущим годом связан с добавлением новых клиентов, а также с более низкой средней температурой воздуха. По словам Хейнама, в прошлом году в портфель предприятия добавилось несколько важных клиентов. ”Adven Eesti выиграл конкурс по обслуживанию центра производства тепла Таллиннского аэропорта, а также конкурс Riigi Kinnisvara AS по поиску производителя тепла для новой тюрьмы в Таллинне. В этом году мы также собираемся предложить инновационные в Эстонии решения, например, по производству энергии с использованием технологической воды”, — рассказал Хейнам.

В 2016 году Adven Eesti начал строительство новых котельных центрального отопления в Лаагри и Лоо. Помимо собственного финансирования на половину проекты финансирует KIK из фонда сплочения Европейского Союза ”Эффективное производство и распределение тепловой энергии” периода планирования 2014-2020.

По словам руководителя предприятия, в 2017 году ожидается стабильный экономический результат, который, скорее всего, останется на уровне прошeдшего года. ”Среди прочего, в 2017 году, скорее всего, возрастут доходы от продаж, а также наши инвестиции. Также, несмотря на рост конкуренции на рынке по продаже газа, в прошлом году вновь начали расти цены на газ и топочное масло”, — рассказал Хейнам об ожиданиях.

Adven является энергетическим предприятием, действующим в Эстонии, Финляндии и Швеции, которое предлагает клиентам отвечающие их потребностям решения в области энергетики. Предприятие предлагает энергетические решения в областях производства и обслуживания, обеспечивает тепловой энергией частных и корпоративных клиентов, а также занимается распределением и продажей природного газа. Adven Eesti является одним из крупнейших теплопроизводителей Эстонии, который действует в 14 регионах центрального отопления по всей Эстонии.