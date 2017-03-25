Производитель одежды Baltika снова вышел в прибыль

После того, как фирма по продаже одежды Baltika ушла из убыточных рынков Украины и России, эстонский концерн по производству одежды Baltika в 2016 году вновь вышел в прибыль.

В 2016 году Baltika удалось достичь прибыли в размере 177 000 евро. Оборот в прошлом году превысил 47 млн евро, пишут "Деловые Ведомости" со ссылкой на Äripaev.

Baltika, которой принадлежат пять торговых знаков, действует в 127 магазинах (в том числе 33 франшизных) в восьми странах, экспортируя 60% своей продукции.

По данным представителей фирмы, от балтийского рынка большого роста ждать не приходится, но уход с российского рынка позволяет сосредоточиться на прибыли от франшизы, интернет-торговли и оптовой торговли.