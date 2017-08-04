Производитель марихуаны купил город в США

Производитель марихуаны в США приобрел в штате Калифорния город для развития туриндустрии в этой сфере, передает Gazeta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

”Мы не хотели проморгать момент, когда этот вид нишевого туризма опередит другие”, — рассказал менеджер проекта Стивен Шерин, имея в виду винный туризм.

Город, который был куплен за $5 млн, находится в часе езды от Лас-Вегаса, там проживают 20 человек. За полтора года инвесторы планируют вложить в него еще $2,5 млн.

Покупка включает в себя 120 акров земли (4,8 тыс. соток), магазин, отель, школу и минеральные ванны. Там планируется построить новые строения, а энергию получать из возобновляемых источников.

Марихуану в Калифорнии легализовали в 2016 году.