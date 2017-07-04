Производитель электроники с Сааремаа Incap участвует в конкурсе “Лучшие предприятия Эстонии 2017”

Производитель электроники с Сааремаа, работающий на международном рынке, претендует на титул “Региональное предприятие года” на конкурсе “Лучшие предприятия Эстонии 2017”. Увеличившее команду и значительно обновившее за последний год производственную технологию предприятие Incap достигло роста экономических показателей вдвое и активно участвует в развитии общественных ценностей региона, сказано в пресс-релизе Incap Electronics Estonia.

Производящий на Сааремаа электронику на основе новейших технологий и экспортирующий ее в Скандинавию, Европу, а также в Южную Америку и Азию Incap, по утверждению руководителя Отто Рихарда Пукка, преодолел времена, когда над заводом собирались темные облака сокращений.

”Благодаря обновлению стратегии предприятия и сильной совместной работе в команде, а также усилиям по введению новшеств, наши экономические показатели выросли за последний год вдвое. Главным образом мы инвестировали в производственное оборудование и расширение команды, и благодаря этому мы смогли вновь вывести предприятие, находившееся некоторое время в убытке, в прибыль,” — сказал Пукк и добавил, что целью предприятия является стабильный рост.

Ставший два года назад руководителем Incap Отто Рихард Пукк сам родом с Сааремаа, и он убежден, что для того, чтобы и в дальнейшем быть сильным производителем, экспортером и местным работодателем в регионе, необходимо инвестировать в производство таким образом, чтобы можно было предлагать как можно более широкий выбор товаров и услуг для как можно большей целевой аудитории. ”Новая современная производственная линия, открытая на нашем заводе весной, помогла удвоить производственную мощность Incap. Хотя она является автоматизированной роботикой, мы все же смогли создать в регионе и новые рабочие места. Так что команда Incap выросла за последний год с 40 работников до 90”, — описал Пукк и добавил, что инвестиции в завод благодаря многим новым островитянам стали также инвестициями и в местный быт.

Под началом Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) лучшие предприятия года будут в этом году названы уже в 17-й раз. Титула ”Региональное предприятие года” на конкурсе ”Лучшие предприятия Эстонии 2017” удостаиваются и приводятся в пример те предприятия, которые являются экономически успешными и благодаря основной деятельности которых развивается и местная жизнь. Претендующий на звание Incap является международным производителем электроники базирующимся на Сааремаа, который предлагает произведенные в Эстонии с помощью новейшей технологии качественные решения в области электронных устройств.