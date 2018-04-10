Производитель электроники: частица высоких технологий Эстонии — в каждом доме Скандинавии

Член правления Эстонского союза электронной промышленности и руководитель действующего в Курессааре электронного завода Incap Отто Рихард Пукк разъясняет, что помимо переноса производств из Китая, Эстония извлекает прибыль и из другой важной тенденции, когда необходимы небольшие, но все более частые партии готовой продукции. ”Это требует от производителей электроники большой гибкости, для достижения которой производства уже некоторое время прилагают большие усилия и уровень Эстонии в глобальной конкуренции довольно хорош. Например, работающий на Сааремаа Incap исходит из того, что производственные линии завода можно быстро и легко перенастраивать, что позволяет производить как для начинающих стартап-предприятий, так и для именитых производителей электроники с большим объем заказов”, — говорит Пукк о важности гибкости производства.

Поскольку большую часть торгового оборота эстонского производства электроники дает именно экспорт, то неудивительно, что, например, уличные LED-светильники в Скандинавии, электрические смесители, программируемые выключатели, анализаторы сварочного оборудования, датчики вибрации строительного сектора и другое электронное оборудование, необходимое для современного хозяйства и стиля жизни, произведены в Эстонии и ежедневно используются в Скандинавии.

”На сегодня можно точно утверждать, что производство электроники — это самый автоматизированный и наиболее современный сектор промышленности Эстонии”, — поясняет Пукк. ”Несмотря на распространенный среди эстоноземельцев стереотип о том, что нам свойственны лишь простые и дешевые работы, электронная промышленность благодаря высокоэффективному производству приносит Эстонии часть прибыли мировой экономики”. По его словам, у эстонских предприятий по изготовлению электроники важная роль не только в массовом производстве, но и во все большей поддержке местных стартап-фирм и истории успеха э-государства, чтобы воплотить в реальность новаторские идеи и прототипы.