10.04.2018, 12:10

Производитель электроники: частица высоких технологий Эстонии — в каждом доме Скандинавии

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rus.delfi.ee
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Производитель электроники: частица высоких технологий Эстонии — в каждом доме Скандинавии
Incap Electronics Estonia OÜ

Эстонская электронная промышленность годами является одной из важнейших работающих производственных сфер, которая вносит свой ощутимый вклад в экономический рост республики и образует большую часть от экспорта эстонского промышленного сектора, сообщает производитель электроники Incap Electronics Estonia OÜ.

Все более набирающая обороты тенденция по переносу производства из Китая ближе к потребителю — в Европу или США — за короткое время увеличила долю производимой в Эстонии электроники для Скандинавии.

Например, для большой части скандинавских счетчиков удаленного считывания ”мозги” были произведены в Эстонии. Эти счетчики отвечают за учет потребления электричества, тепла и воды. Таким же образом в Эстонии изготовлена и заметная часть для охранных, голосовых и фиксирующих движение датчиков, используемых в Швеции и Финляндии.

Член правления Эстонского союза электронной промышленности и руководитель действующего в Курессааре электронного завода Incap Отто Рихард Пукк разъясняет, что помимо переноса производств из Китая, Эстония извлекает прибыль и из другой важной тенденции, когда необходимы небольшие, но все более частые партии готовой продукции. ”Это требует от производителей электроники большой гибкости, для достижения которой производства уже некоторое время прилагают большие усилия и уровень Эстонии в глобальной конкуренции довольно хорош. Например, работающий на Сааремаа Incap исходит из того, что производственные линии завода можно быстро и легко перенастраивать, что позволяет производить как для начинающих стартап-предприятий, так и для именитых производителей электроники с большим объем заказов”, — говорит Пукк о важности гибкости производства.

Поскольку большую часть торгового оборота эстонского производства электроники дает именно экспорт, то неудивительно, что, например, уличные LED-светильники в Скандинавии, электрические смесители, программируемые выключатели, анализаторы сварочного оборудования, датчики вибрации строительного сектора и другое электронное оборудование, необходимое для современного хозяйства и стиля жизни, произведены в Эстонии и ежедневно используются в Скандинавии.

ТОП

”На сегодня можно точно утверждать, что производство электроники — это самый автоматизированный и наиболее современный сектор промышленности Эстонии”, — поясняет Пукк. ”Несмотря на распространенный среди эстоноземельцев стереотип о том, что нам свойственны лишь простые и дешевые работы, электронная промышленность благодаря высокоэффективному производству приносит Эстонии часть прибыли мировой экономики”. По его словам, у эстонских предприятий по изготовлению электроники важная роль не только в массовом производстве, но и во все большей поддержке местных стартап-фирм и истории успеха э-государства, чтобы воплотить в реальность новаторские идеи и прототипы.

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