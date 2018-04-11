11.04.2018, 10:17

"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки

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rus.delfi.ee
EST 12
"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки
OLEG GROSS: „Igale eestlasele on mul siin nott viina!“Vallo Kruuser

Перед ростом акцизов предприниматель Олег Гросс пополнил свои склады запасами дешевой водки на более чем 15 млн евро. Этих объемов ему хватит на три года, пишет Eesti Ekspress.

В середине апреля в свет выйдет сборник ”Eesti kapital”, рассказывающие о деятельности Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии. Все юридические лица, подписанные на Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht, получат его бесплатно. Поступит сборник и в свободную продажу.

Наряду с другими бизнесменами свою историю расскажет Олег Гросс. По словам бизнесмена, происходящее в эстонской политике удручает и ущерб от недальновидной акцизной политики правительства может оказаться в несколько раз больше, чем от недополученных акцизов, поскольку недополученными окажутся, например, налог с оборота и налог на рабочую силу.

Склады Гросса находятся в деревне Лепна. Он говорит, что сейчас все распродают именно запасы, поэтому государству поступления акцизов не видать как своих ушей. ”В этом году страну ждут огромные дыры в виде недополученных акцизов. Все все закупили впрок и на рынке бешеная конкуренция”, — утверждает он.

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Бизнесмен говорит, что на месте правительства повернул бы рост акцизов вспять и бизнесмены, которые запаслись товаром, понесли бы убытки. ”Всем нравится, когда предпринимателей обижают. Ведь они купаются в золоте — так что поделом!”, — иронизирует Гросс.

Наряду с недополученными налогами Гросс переживает и по поводу чрезмерного расточительства со стороны правительства и предвыборного периода, когда политики ”начнут говорить всякие глупости”.

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"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки

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