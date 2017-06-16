Прохоров продал РБК Березкину

Сделка по приобретению медиахолдинга РБК завершена, говорится в сообщении пресс-службы ЕСН, поступившем в ”Газету.Ru”.

”Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиа-холдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса”, — заявил председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин.

Уточняется, что группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО ”РБК” у Группы ОНЭКСИМ. Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем. Консультантом по сделке выступил ВТБ Капитал.