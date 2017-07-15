Прохладное лето и поздний урожай сместили пик сезона заготовок

Приготовление домашних заготовок в этом году по причине прохладного лета сдвинулось на несколько недель – продажи необходимых для заморозки и консервирования товаров набрали обороты только на этой неделе. В то же время прошлым летом уже наблюдался пик приготовления заготовок.

”Приготовление заготовок из ягод, фруктов и овощей является летней традицией для большого количества семей Эстонии. К сожалению, нынешняя прохладная погода и запоздалый урожай сдвинули начало сезона на целый месяц. Если в прошлом году в середине июля наблюдался пик сезона заготовок, то сегодня он только начинается”, — охарактеризовала потребительское поведение коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

Согласно статистике покупок, сейчас настало время для заморозки летних ягод и консервирования овощей, например огурцов-помидоров. ”За две недели июля жители Эстонии закупили коробок для заморозки, банок для консервирования и прочих товаров столько же, сколько за весь июнь”, — отметила Кристина Мустонен.

”При этом, с наступлением сезона люди сразу же активизировались — растущую популярность домашних огурцов и варенья показывает рост спроса на банки и крышки, который увеличился по сравнению с прошлым годом на целых 15 процентов”, — указала коммерческий директор Maxima Eesti. ”Сахара для варенья, к примеру, на сегодняшний момент также куплено на треть больше, чем в прошлом году. А за последние пару дней предназначенный для варки варенья сахар покупался в целых три раза больше, чем годом ранее”.

По оценке Кристины Мустонен, активность приготовления домашних заготовок этим летом в целом будет сопоставима с прошлогодней, разумеется, с учетом урожайности позднего лета и осени. ”Мы ожидаем роста спроса еще в августе и сентябре, когда наступит сезон грибов и созреют яблоки. Для этого мы запаслись необходимыми товарами, чтобы со своей стороны поддержать интерес жителей Эстонии к самостоятельному выращиванию продуктов и приготовлению заготовок на зимний период”, — добавила она.