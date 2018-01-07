07.01.2018, 15:34

Программы лояльности клиентов приносят плоды

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Euroraha
Foto: Sven Arbet

Говоря коротко, лояльность клиента окупается, так что предприятиям стоит задуматься, что делать, чтобы клиенты приходили снова, пишут "Деловые ведомости".

Привлечение нового клиента для предприятия стоит в разы дороже, чем удержание имеющегося. Более того. Постоянный клиент тратит на покупки в среднем почти на три четверти больше, чем новый.

Самая простая возможность создания программы лояльности для клиента — несложная система пунктов, когда клиент, совершая покупки, накапливает пункты, которые конвертируются в скидку, бесплатный товар или другой бонус, пишет HubSpot.

Хорошим примером является программа лояльности американского косметического бренда Sephora — с карточкой клиента покупатель зарабатывает с каждого потраченного доллара один пункт, и на эти пункты может выбрать косметические товары.

Читайте также:
83 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
157 000€
Rae vald, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
209 000€
Kiili vald, Часть дома
160 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
259 900€
Tallinn, Квартира
276 900€
Tallinn, Квартира
279 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии