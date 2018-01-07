Программы лояльности клиентов приносят плоды

Говоря коротко, лояльность клиента окупается, так что предприятиям стоит задуматься, что делать, чтобы клиенты приходили снова, пишут "Деловые ведомости".

Привлечение нового клиента для предприятия стоит в разы дороже, чем удержание имеющегося. Более того. Постоянный клиент тратит на покупки в среднем почти на три четверти больше, чем новый.

Самая простая возможность создания программы лояльности для клиента — несложная система пунктов, когда клиент, совершая покупки, накапливает пункты, которые конвертируются в скидку, бесплатный товар или другой бонус, пишет HubSpot.

Хорошим примером является программа лояльности американского косметического бренда Sephora — с карточкой клиента покупатель зарабатывает с каждого потраченного доллара один пункт, и на эти пункты может выбрать косметические товары.