16.10.2018, 11:10

Программа обмена для учителей приглашает эстонских педагогов работать с детьми и молодыми людьми в США

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Kiltsi põhikooli tund
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В этом году эстонские преподаватели начальной, основной и средней школы впервые получат возможность принять участие в образовательной программе обмена Participate, позволяющей от трех до пяти лет работать в американских школах. Первый тур ходатайств открыт до ноября.

Программа US Participate Exchange Program, вот уже более 30 лет приглашающая на работу учителей со всего света, является одной из наиболее успешных программ культурного обмена: в ней уже приняли участие 10 000 педагогов из 84 стран мира. Для расширения культурного спектра программа Participate до ноября 2018 года ищет таланты в области педагогики и в Эстонии.

Чтобы принять участие в Participate работник сферы образования должен обладать университетским педагогическим образованием и не менее, чем двумя годами опыта работы в начальной, основной или средней школе. У кандидатов также должны быть водительские права, поскольку в США им придется самим ездить на работу. Учитель также должен подтвердить хорошее владение английским языком, которое необходимо для эффективной работы и для общения с коллегами, начальством, учениками и родителями. Для участия в программе Participate следует представить заявление в Интернете на сайте go.participate.com/estonia.

Участвуя в программе, педагоги получат уникальный опыт работы с инновационными методиками и познакомятся с новой культурой. Прошедшие отбор учителя приступят к работе на основании обычных учебных программ, хотя их и призывают также знакомить учеников с культурой Эстонии. Вернувшись домой, учителя смогут применить все полученные знания и методы, с которыми они познакомились в США. Программа Participate сотрудничает с 388 школами в трех штатах: Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии.

Прошедшим отбор учителям оказывают логистическую поддержку и, если у участника есть семья, помогают детям и супругу или супруге отправиться в США на основе одобренных визовых требований. В процессе приема учителя получают специальных опорных лиц, чтобы обеспечить позитивный опыт и позволить педагогам в полной мере развить навыки и умения.

По словам международного руководителя по найму Participate Джеффа Сиби, продолжительность программы обмена составляет три года, но при желании ее можно продлить до пяти лет. ”Участники будут получать такую же зарплату, как и их американские коллеги, им будет предоставлено страхование жизни, авиабилеты и поддержка опорного лица на все время процесса найма”, — сказал Сиби.

Дополнительная информация находится по адресу www.go.participate.com. Кандидаты также могут обращаться по электронной почте info@participate.com или воспользоваться чатом, расположенным в правом нижнем углу сайта.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

15.10.2018
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
Подробнее




Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий

16.10.2018
На этой неделе депутаты Рийгикогу приступили к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. На этот раз основные направления связаны с повышением уровня жизни в стране и развитием экономики.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

Пожилая женщина интересуется: дети хотят меня сдать в дом престарелых, могу ли я завещать дом сиделке?

16.10.2018
В редакцию Maaleht обратилась пожилая читательница: "Мне 87 лет, дети о мне не заботятся, а хотят сдать в дом престарелых. Поэтому я наняла сиделку". Женщина интересуется, может ли она теперь завещать свой дом сиделке.
Подробнее


В Подмосковье отставной офицер зарезал жену и себя на глазах у детей

16.10.2018
На глазах собственных детей отставной офицер зарезал жену и сам погиб от удара клинка в Солнечногорском районе Подмосковья 14 октября. По словам перепуганных детей, их отец в этот момент был сильно пьян и скандалил с матерью, пишет "МК Эстония".
Подробнее