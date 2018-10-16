Программа обмена для учителей приглашает эстонских педагогов работать с детьми и молодыми людьми в США

Участвуя в программе, педагоги получат уникальный опыт работы с инновационными методиками и познакомятся с новой культурой. Прошедшие отбор учителя приступят к работе на основании обычных учебных программ, хотя их и призывают также знакомить учеников с культурой Эстонии. Вернувшись домой, учителя смогут применить все полученные знания и методы, с которыми они познакомились в США. Программа Participate сотрудничает с 388 школами в трех штатах: Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии.

Прошедшим отбор учителям оказывают логистическую поддержку и, если у участника есть семья, помогают детям и супругу или супруге отправиться в США на основе одобренных визовых требований. В процессе приема учителя получают специальных опорных лиц, чтобы обеспечить позитивный опыт и позволить педагогам в полной мере развить навыки и умения.

По словам международного руководителя по найму Participate Джеффа Сиби, продолжительность программы обмена составляет три года, но при желании ее можно продлить до пяти лет. ”Участники будут получать такую же зарплату, как и их американские коллеги, им будет предоставлено страхование жизни, авиабилеты и поддержка опорного лица на все время процесса найма”, — сказал Сиби.

Дополнительная информация находится по адресу www.go.participate.com. Кандидаты также могут обращаться по электронной почте info@participate.com или воспользоваться чатом, расположенным в правом нижнем углу сайта.