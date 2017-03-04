Программа финансовой грамотности научит молодежь не жить от зарплаты до зарплаты

Согласно проведённым в Эстонии исследованиям современная молодёжь относится к инвестированию собственных средств гораздо ответственнее своих предшественников, осознавая необходимость ежедневной экономии денег, составления бюджета и наличия сбережений перед выходом на пенсию.

Журналист Кристина Тракс пишет в ”Учительской газете”, что в настоящее время разрабатывается программа повышения финансовой грамотности жителей Эстонии, призванная обратить внимание молодых людей на важность наличия знаний в сфере финансов уже со школьной скамьи.

По словам руководителя комиссии по финансовому образованию Банковского Союза Эстонии Кай Кутсар, приоритетом программы является повышение финансовой просвещённости детей и подростков путём обсуждения денежных вопросов на самых разных предметах, а также дополнительное обучение учителей.

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”Важнее всего делать в финансовых вопросах осознанный выбор, то есть учиться жить не от зарплаты до зарплаты, — подчёркивает соучредитель недоходного объединения Rahatarkus Леоноре Рийтсалу. — Именно эта важнейшая мысль должна дойти до сознания учеников”.

Не секрет, что многие молодые люди зарабатывают себе на жизнь, учась в гимназии. Недавнее исследование, проведённое банком SEB, показало, что две трети людей возрастом от 18 до 25 лет покрывают свои ежедневные расходы из заработной платы и лишь треть обращается за помощью к родителям или родственникам.

По мнению учителя истории, обществоведения и философии Ныммеской гимназии Индрека Рийгора, залогом успешного погружения школьников в денежные вопросы является практичный подход. К примеру, его ученики из 12-го класса приняли участие в конкурсе творческих работ по составлению финансового плана кругосветного путешествия. Ребятам нужно было найти и описать возможности заработка в ситуации, когда одолжить деньги у родителей или взять кредит в банке невозможно.

”Успех гарантировало применение творческого подхода, — отметил Рийгор. — Именно подобные практичные симуляционные методы являются самым действенным способом объяснить молодым людям, как обращаться с деньгами”.

Финансовую грамотность школьников можно повысить также при помощи нижеследующих ресурсов:

https://koolielu.ee/waramu/view/1-2ee78509-cea0-45c9-acc4-34e0ee3981f1

http://kool.minuraha.ee/opetajale

www.lihtsaltrahast.ee