Программа Club One станет электронной

Одна из крупнейших в регионе Балтийского моря программа постоянных клиентов Club One компании Tallink Silja Line, насчитывающая 2,2 миллиона пользователей, откажется от нынешних пластиковых карточек и обзаведется дигитальными, значится в пресс-релизе.

”Сегодня ни на одном из 16 судов пластиковые карточки больше не требуются — все действия можно выполнить дигитально — при помощи мобильного телефона. В качестве следующего шага мы хотим ”сойти на берег”, где также начать использовать дигитальные карточки клиента”, — рассказала руководитель Club One Хелена Рауд.

”Время пластиковых карточек вообще подходит к концу. Клиенты ждут удобства пользования, а будущее, несомненно, за приложениями и дигитальными карточками”, — сказала Рауд.

Программа постоянных клиентов Club One была учреждена 7 мая 2007 года, и уже к 2011 году объединяла миллион человек со всего света. Большинство клиентов программы — из стран региона Балтийского моря: Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии. Всего же в программе участвуют граждане 88 стран, включая, например, Китай, Канаду и Индию. С использованием карточек Club One на судах ежедневно совершается около 75 000 сделок.

С 2015 года присоединиться к программе можно бесплатно. Программа лояльности Club One предлагает клиентам уникальные возможности, связанные с путешествиями в регионе Балтийского моря. Предлагаются скидки как на билеты, так и на сделанные на борту покупки. Кроме того, программа Club One обладает множеством других партнеров.

Наибольшим преимуществом членства для пассажиров Tallink Silja Line является накопление бонусных пунктов, за которые клиенты могут приобрести новые рейсы во все порты, куда ходят суда компании. Именно приобретение билетов было до сих пор наиболее популярным среди клиентов способом использования бонусных пунктов. Также бонусные пункты часто используют для того, чтобы повысить категорию номеров в отелях Tallink. Приобретенные за бонусные пункты рейсы используют для отдыха и для бизнеса. Накопленные бонусные пункты также можно перенести на счет другого постоянного клиента.