13.06.2018, 20:50

Прогноз вновь скорректировали: в этом году алкогольного акциза в бюджет поступит еще меньше

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rus.delfi.ee
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EurodFoto: Madis Veltman

На инфочасе Рийгикогу министр финансов Тоомас Тынисте обнародовал цифру планируемого поступления аклогольного акциза, которая вновь меньше запланированного ранее — на целых 28 миллионов евро.

Если в бюджете прошлого года планировалось, что в 2018 году будет получено 341 миллионов евро алкогольного акциза, то в апреле этого года данный показатель снизили до 286 миллионов евро.

Сегодня же Тынисте сообщил новое изменение в прогнозе — теперь ожидают получить лишь 258 миллионов евро, то есть на 28 млн меньше запланированного ранее.

Если добавить сюда оставшийся не полученным налог с оборота, то всего бюджет останется без 34 миллионов евро.

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