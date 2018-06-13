Прогноз вновь скорректировали: в этом году алкогольного акциза в бюджет поступит еще меньше

На инфочасе Рийгикогу министр финансов Тоомас Тынисте обнародовал цифру планируемого поступления аклогольного акциза, которая вновь меньше запланированного ранее — на целых 28 миллионов евро.

Если в бюджете прошлого года планировалось, что в 2018 году будет получено 341 миллионов евро алкогольного акциза, то в апреле этого года данный показатель снизили до 286 миллионов евро.

Сегодня же Тынисте сообщил новое изменение в прогнозе — теперь ожидают получить лишь 258 миллионов евро, то есть на 28 млн меньше запланированного ранее.

Если добавить сюда оставшийся не полученным налог с оборота, то всего бюджет останется без 34 миллионов евро.