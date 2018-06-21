Прогноз: в этом году в приграничных магазинах Латвии будет продано на 23 процента больше алкоголя, чем в прошлом

”Люди видят выгоду в покупке товаров на южной границе, поэтому они эти покупки и совершают. Если эта тропа уже протоптана, то ее уже практически невозможно перекрыть. Для изменения потребительских привычек людей вместо повышения акцизов государство должно вносить свой вклад в работу по существу, начиная от информирования и заканчивая занятиями по интересам для молодежи, а не заниматься поиском решений проблем путем изменения законов и налоговой системы”, — подчеркнул Майт Пальтс.

По прогнозу Союза производителей и импортеров алкоголя, к концу этого года в приграничных магазинах Латвии будет продано 3,5 миллиона литров крепкого алкоголя, что на 23 процента больше, чем в прошлом году.

”Этот алкоголь может стать частью нелегального рынка, потому что в то время, когда продажи отечественного алкоголя резко сократились, сокращение потребления крепкого алкоголя в прошлом году было очень скромным. Ситуация, при которой купленный в Латвии легальный алкоголь при перепродаже в Эстонии становится частью нелегального рынка, действует с 2015 года в результате резкого повышения акциза. Произошедшие на рынке крепкого алкоголя изменения носят неестественный характер, и никто от них не выигрывает”, — сказала исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкоголя Трийн Кутберг.

”Большие усилия Налогово-таможенного департамента по получению контроля над нелегальным рынком табачных изделий до сих пор в целом приносят плоды. В то же время, имеются причины для осторожного скепсиса. Мы видим, что влияние усилившейся от покупки алкоголя приграничной торговли распространилось на другие товары, в том числе и на табачные изделия. В ближайшее время риски продолжат расти. Из-за радикальной акцизной политики Эстонии разница в цене за пачку одного и того же бренда, проданную в Эстонии и Латвии, выросла с прежних 30 центов до 50-60 центов. Поэтому мы уже сейчас видим, что оказывающую на государственный бюджет негативное влияние, но формально легальную приграничную торговлю начнет дополнять незаконная приграничная торговля, когда товары будут привозиться из Латвии в Эстонию для перепродажи. Нетто-влияние приграничной торговли на рынок табачных изделий Эстонии в первой половине 2018 году увеличилось в несколько раз, причем, в ущерб местным торговцам. Это оказывает влияние на всю цепочку поставки и, естественно, на акцизные поступления”, — сказал председатель Эстонской ассоциации производителей табачных изделий Таави Салуметс.

По словам эстонского лидера рынка по продажам электронных сигарет, фирмы Nicorex, Свена Котке, продавцы электронных сигарет инвестировали большие средства в проведение лабораторных тестов и в переход на систему акцизов, но возросший нелегальный рынок ставит окупаемость этого под сомнение.

”Рейды налоговых чиновников помогают поддерживать порядок на рынке электронных сигарет, но в результате резкого роста акциза возросло и неконтролируемое предложение нелегального товара. В разы более низкая цена продаваемых на нелегальном рынке жидкостей и компонентов для электронных сигарет привлекает потребителя, который рискует своим здоровьем и использует товар неизвестного происхождения, в отношении которого не было проведено проверок качества и требуемых лабораторных тестов. При этом из-за нелегальной и приграничной торговли Эстония остается без нужного ей дохода от акцизов”, — рассказал Свет Котке.