Исполнительный руководитель Tele2 Арго Виркебау называет главные тренды в области технологий, с которыми мы, вероятно, столкнемся уже в будущем году.

• В 2017 году обычное телевидение перестанет быть только домашним. В Швеции и Финляндии, например, уже сейчас половина домохозяйств с подключением к интернету пользуется потоковым мультимедийным сервисом Netflix. Предполагается, что в Эстонии в следующем году аналогичный рынок увеличится вдвое, но потенциал его значительно больше. Прирост таких потребителей произойдет в основном за счет молодежи и продвинутых пользователей, которые больше не желают подстраивать свою жизнь под диктат телепрограммы.

• Наряду с платформой отслеживания медийного контента изменятся также предпочтения в содержании самих медиа. Одним из самых популярных направлений станет киберспорт, зрительская аудитория которого увеличится в два раза за счет обычных спортивных болельщиков. О невероятной популярности этого зрелища свидетельствует тот факт, что нынешние соревнования по компьютерной игре League of Legends World Finals смотрели больше зрителей, чем финал NBA. И всё это на фоне общего снижения интереса к Олимпийским играм.

• Китайский технический гигант Xiaomi приступит к продаже своих телефонов в Европе. Благодаря великолепному дизайну и выгодной цене, продукция Xiaomi готова к покорению Европы, возможно, даже потеснив LG и Samsung.

• Количество приложений в телефонах начнет снижаться, а их содержание перекочует на платформы сообщений. Такого массового скачивания мобильных приложений, как в 2016 году, уже не будет, а в мейнстрим попадут платформы приложений расширенной функциональности, позволяющие делать гораздо больше. Например, осуществлять через Messenger платежи, играть в игры и общаться с виртуальным ассистентом. Большинство приложений перейдет на двухступенчатую аутентификацию, поскольку безопасность и защита личных данных при использовании таких многофункциональных приложений приобретает решающее значение.

• Технологические фирмы заберут у банков платежные операции, увеличится число альтернативных возможностей для платежей. Особенно быстро будет расти рынок однокликовых платежей — и мобильным операторам достанется большой кусок этого пирога. В случае мелких платежей комфорт услуги перевесит необходимость многоступенчатой аутентификации. И, вероятно, уже в 2017 году платежи до 10 евро можно будет осуществлять одним кликом с помощью телефона, и в считанные мгновения включать сумму, потраченную на такси или на кино, в свой телефонный счет.

• Ключевая роль в доставке посылок будет поручена наземным роботам, которые эффективнее дронов в силу своего меньшего энергопотребления. А доставку по воздуху смогут заказывать лишь те, кто готов больше платить, но пока развитие этой сферы сдерживает отсутствие соответствующих регуляций. Правовая база наземной доставки будет принята раньше, чем доставки по воздуху, и уже в следующем году мы сможем наблюдать на улицах Таллинна послушных наземных помощников, озабоченных доставкой пищи. Скорее всего, это будут роботы Starship, но не исключено, что у них могут появиться и конкуренты.

• Технология дополненной реальности позволит привлечь население к планированию городского пространства. И, по всей видимости, уже в следующем году первый такой публичный проект будет помещен в среду дополненной реальности, где с ним смогут ознакомиться все желающие с помощью своего мобильного телефона, например, увидеть собственными глазами новый проект здания Горхолла. Виртуальные возможности по привлечению горожан к обсуждению злободневных проектов станут частью нашей жизни.

• Обслуживание клиентов начнут поручать виртуальным искусственным интеллектам, способным к самообучению. А пока эстонские предприятия готовятся к передаче простых сервисных функций искусственным созданиям — роботам или ботам, которые способны сразу ответить на вопросы клиентов. У них можно будет, например, узнать о текущем использовании услуг, получить совет относительно выбора подходящего пакета — и тут же его активировать или отправить заказ по указанному адресу. Предприятия, которые не освоят этот процесс и останутся верны традиционному обслуживанию, могут не рассчитывать на привлечение клиентов поколения Y и Z, поскольку те предпочтут современный сервис, не желая тратить время на ожидание в очереди позвонивших в колл-центр.