13.11.2018, 14:45

Прогноз: мировой спрос на нефть к 2040 году вырастет более чем на 10%

 (13)
Интерфакс
EST
OIL-ENERGY/OIL
OIL-ENERGY/OILFoto: LUCY NICHOLSON, REUTERS

Мировой спрос на нефть к 2040 году вырастет на 11,5 млн б/с и составит 106,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2018.

При этом основной рост мирового спроса на нефть придётся на развивающиеся страны. По данным МЭА, Китай в 2030-е годы крупнейшим потребителем нефти в мире и обгонит США. Спрос на нефть в Китае к 2025 году вырастет с 12,3 млн б/с в 2017 году до 14,9 млн б/с к 2025 году, к 2030 году спрос достигнет уже 15,7 млн б/с, к 2040 году подрастёт ещё до 15,8 млн б/с. МЭА отмечает, что значительный рост спроса в Китае прекратится в 2030-е годы в связи с тем, что, как ожидается, существенно увеличится использование электромобилей и автомобильное топливо будет востребовано меньше.

В то же время спрос на нефть в США уже начнёт снижаться с 17,9 млн б/с в 2017 году до 17,8 млн б/с к 2025 году, к 2030 году потребление снизится до 16,8 млн б/с, к 2035 году — до 15,6 млн б/с. В результате уровень спроса на нефть к 2040 году был пересмотрен агентством в сторону увеличения на 1,2 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом — до 15,1 млн б/с.

Также ожидается непрерывное увеличение спроса на нефть в странах Ближнего Востока и в Индии, и эти страны займут третье и четвёртое место соответственно по потреблению нефти к 2040 году. При этом спрос на нефть для грузовых автомобилей в Индии утроится до почти 2,5 млн б/с к 2040 году, а страны Ближнего Востока станут одними из крупнейших по производству нефтехимического сырья после 2030 года.

Темпы роста спроса на нефть в африканских странах уступают только Индии. К 2040 году Африка будет потреблять почти столько же нефти, сколько и страны Евросоюза.

Общий спрос на нефть в странах с развитой экономикой за период с 2017 года до 2040 года сократится более чем на 10 млн б/с.

МЭА прогнозирует, что в России спрос на нефть вырастет с 3 млн б/с в 2017 году до 3,3 млн б/с к 2025 году, в 2035-2040 годах спрос будет держаться на уровне 3,2 млн б/с. Эти показатели значительно ниже тех, которые были представлены МЭА в прошлом году, когда агентство ожидало уже к 2018 году увеличение спроса на нефть до 3,7 млн б/с, а к 2023 году — до почти 4 млн б/с.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно

13.11.2018
61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Подробнее



Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Подробнее

Экс-реформисты Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии?

13.11.2018
Завтра покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщат о своих дальнейших планах. По данным Delfi, они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

13.11.2018
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.
Подробнее

Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

13.11.2018
Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.
Подробнее

На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

13.11.2018
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

13.11.2018
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Подробнее


Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо

13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.
Подробнее

10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового 2019 года

13.11.2018
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо освободиться от груза, который не позволяет стать счастливее. Постарайтесь избавиться от десяти вещей до конца уходящего года, и тогда уже скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Подробнее