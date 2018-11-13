Прогноз: мировой спрос на нефть к 2040 году вырастет более чем на 10%

При этом основной рост мирового спроса на нефть придётся на развивающиеся страны. По данным МЭА, Китай в 2030-е годы крупнейшим потребителем нефти в мире и обгонит США. Спрос на нефть в Китае к 2025 году вырастет с 12,3 млн б/с в 2017 году до 14,9 млн б/с к 2025 году, к 2030 году спрос достигнет уже 15,7 млн б/с, к 2040 году подрастёт ещё до 15,8 млн б/с. МЭА отмечает, что значительный рост спроса в Китае прекратится в 2030-е годы в связи с тем, что, как ожидается, существенно увеличится использование электромобилей и автомобильное топливо будет востребовано меньше.

В то же время спрос на нефть в США уже начнёт снижаться с 17,9 млн б/с в 2017 году до 17,8 млн б/с к 2025 году, к 2030 году потребление снизится до 16,8 млн б/с, к 2035 году — до 15,6 млн б/с. В результате уровень спроса на нефть к 2040 году был пересмотрен агентством в сторону увеличения на 1,2 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом — до 15,1 млн б/с.

Также ожидается непрерывное увеличение спроса на нефть в странах Ближнего Востока и в Индии, и эти страны займут третье и четвёртое место соответственно по потреблению нефти к 2040 году. При этом спрос на нефть для грузовых автомобилей в Индии утроится до почти 2,5 млн б/с к 2040 году, а страны Ближнего Востока станут одними из крупнейших по производству нефтехимического сырья после 2030 года.