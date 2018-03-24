Прогноз кредитного рейтинга Eesti Energia повысили с негативного до стабильного

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor´s повысило прогноз кредитного рейтинга Eesti Energia с прежнего ”негативного” до ”стабильного”, оставив рейтинг на уровне BBB, сообщает концерн.

Комментируя решение Standard & Poor´s, финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что цены на энергетическом рынке немного улучшились, что придает больше уверенности в отношении будущего Eesti Energia, чем годом ранее. ”Финансовое положение Eesti Energia улучшилось, поэтому и решение рейтингового агентства поднять прогноз с ”негативного” до ”стабильного” является полностью оправданным. Укрепление финансового положения подтверждает и план Eesti Energia выкупить в нынешнем году на имеющиеся средства долговые облигации с октябрьским сроком на сумму в 152 млн. евро. По состоянию на конец 2017 года нетто-долг Eesti Energia составлял в общей сложности 582 миллиона евро, за год он сократился на 134 миллиона евро. В последний раз нетто-долг Eesti Energia был на таком уровне в 2012 году”, — рассказал Авила.

”С другой стороны, у Eesti Energia есть амбициозная цель начать производить к 2021 году 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. Выполнение этой цели требует больших инвестиций, кроме этого у Eesti Energia имеются планы начать инвестировать и в другие сферы. Поэтому мы должны учитывать, чтобы у концерна сохранилась инвестиционная способность, долговые обязательства были выполнены, а зафиксированные в кредитных договорах финансовые коэффициенты остались в разрешенных границах”, — добавил Авила.

В своем отчете Standard & Poor’s отмечает, что изменение прогноза с негативного на позитивный было обусловлено выросшими рыночными ценами на сланцевое масло и сократившимися в последние годы инвестициями. По оценке рейтингового агентства, правильным оказался и подход Eesti Energia, при котором предприятие производило больше электроэнергии в часы высоких рыночных цен, а в часы низких рыночных цен разгружало снижало нагрузку производства электроэнергии.

Помимо Standard & Poor’s у Eesti Energia есть кредитный рейтинг и от другого международного рейтингового агентства Moody’s. По оценке Moody’s, кредитный рейтинг Eesti Energia находится на уровне Baa3, рейтинговый прогноз ”стабильный”. Присвоенные Moody’s и Standard & Poor’s кредитные рейтинги находятся на уровне инвестиционной категории.

Присвоение кредитных рейтингов Eesti Energia от международных рейтинговых агентств Standard & Poor´s и Moody´s ведется с 2002 года.