Прогноз: большим спросом на рынке будут пользоваться программисты, повара и водители грузовиков

Касса по безработице составляет прогноз, для того чтобы соискатель работы мог быстрее найти себе подходящее место работы. В то же время, данными барометра трудовой занятости могут пользоваться все люди, которые планируют заняться повышением своей квалификации. Работодателю барометр может быть полезен тогда, когда необходимо оценить, достаточно ли в регионе необходимой рабочей силы для расширения деятельности предприятия.

В первую очередь, в барометре трудовой занятости оценивается то, как изменится потребность работодателей в работниках конкретной профессии в следующие 12 месяцев с момента проведения оценки. Она увеличится, уменьшится или останется на том же уровне? Во-вторых, оценивается соотношение предложения и спроса на рабочую силу в течение следующих 12 месяцев. По каким профессиям на рынке труда будет наблюдаться избыток, спрос или равновесие?

С момента первой оценки прошло три года, и за этот период произошло несколько изменений, всё острее видна проблема — работников необходимой квалификации становится всё меньше. По данным барометра за осень 2016 года наблюдался переизбыток секретарей-делопроизводителей и секретарей-помощников руководителя. Последние же данные показывают, что по некоторым специальностям на сегодняшний день больше не наблюдается переизбыток. Переизбыток наблюдается по таким профессиям как журналистика, ввод данных и бухгалтерия. В течение трёх лет в этой категории также находились адвокаты, прокуроры и административные юристы, а также специалисты высшего звена в секторе частного и публичного управления.

Несколько лет назад на рынке труда Эстонии наблюдалась большая нехватка дизайнеров и специалистов по мультимедиа, а также агентов телефонных продаж. По данным последнего барометра видно, что представителей этих профессий уже достаточно, а большая нехватка на рынке труда наблюдается среди поваров, разработчиков программного обеспечения, программистов и водителей грузовых автомобилей.

В Таллинне и Харьюском уезде касса по безработице проводила оценку спроса и потребности в рабочей силе в сотрудничестве CV Online. По данным барометра трудовой занятости самый высокий спрос на работников наблюдается в ИТ-секторе, где особенно не хватает разработчиков программного обеспечения и программистов, также не хватает работников по инженерно-техническим специальностям (инженеры, мехатроники, операторы станков ЧПУ).

Сектор обслуживания больше всего нуждается в охранниках, поварах, работниках по обслуживанию клиентов и уборке, на производстве требуются просторабочие и специалисты, швеи, работающие на швейных машинках, плотники, руководители проектов и специалисты по строительству.

В социальной сфере и секторе здравоохранения сложно найти медсестёр, работников по уходу, руководителей деятельности и провизоров. В секторе образования наблюдается спрос на учителей и помощников учителей, специальных педагогов и логопедов.