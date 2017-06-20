Профсоюзы рекомендуют предприятиям предоставить дополнительный свободный день по случаю Яанова дня

Центральный союз профсоюзов Эстонии рекомендует предприятиям предоставлять своим работникам оплачиваемые свободные дни, если государственные праздники приходятся на выходные. Первым это намерен сделать оператор Tele2, сотрудники которого уже смогут праздновать нынешний Яанов день четыре дня подряд, говорится в пресс-релизе.

Как сообщила руководитель по персоналу Tele2 Хелена Эверт, в эстонском календаре — 12 государственных праздников, которые объявлены выходными, и половина из них в нынешнем году приходится на субботу и воскресенье.

По сравнению с другими европейскими странами у нас гораздо меньше красных дней календаря, напомнил руководитель Центрального союза профсоюзных организаций Эстонии Пеэп Петерсон. ”Так, — привел он пример, — в Швеции отмечают 14 государственных праздников, в Финляндии — 13, а во Франции — 15. И там уже стало в порядке вещей: если праздник приходится на вторник, то понедельник тоже объявляется выходным днем, а если на четверг — то люди отдыхают и в пятницу. Приходится признать, что трудящиеся за рубежом имеют больше привилегий”.

Петерсон рассказал также, что эстонские парламентарии уже обсуждали возможность предоставления оплачиваемых свободных дней, если государственные праздники приходятся на выходные, однако соответствующее предложение было отклонено вчера Конституционной комиссией.

”По данным Организации экономического сотрудничества и развития, у нас работают в среднем 1852 часа в год, и в рейтинге стран с наибольшей трудовой нагрузкой Эстония занимает десятое место. Мы много работаем и мало отдыхаем, иными словами, попросту загоняем себя до смерти”, — таков неутешительный вывод Эверт.

”Опрос сотрудников Tele2 показал, что для них важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Для организации также важно, чтобы работники находили время для себя, своей семьи и близких. Ведь каждый индивид является частью предприятия, на котором трудится, и, если у него все хорошо, он мотивирован, то организация только выиграет. Именно поэтому Tele2 принял решение подарить своим работникам то, что больше всего ценится, — время. Отныне они будут дополнительно получать оплачиваемый свободный день, если государственный праздник придется на выходные”, — сообщила Эверт, уточнив при этом, что в нынешнем году, кроме больничных листов, сотрудникам Tele2 будут также оплачены дополнительно еще девять свободных дней.

Как отметил Петерсон, центральной профсоюзной организации не известно о других предприятиях, которые предоставляли бы оплачиваемые свободные дни, если государственные праздники выпадают на выходные. ”Работники нуждаются в дополнительном отдыхе, особенно перед праздниками, когда зачастую приходится напряженно трудиться. Мы приветствуем подобные инициативы и призываем все другие предприятия поддержать их. Все, что важно для здоровья работника, способствует и процветанию его предприятия, поскольку здоровый и счастливый человек будет трудиться с еще большей отдачей”, — сказал в заключение Петерсон.

Конституционная комиссия обсудила дополнительные государственные праздники

В понедельник, 19 июня, на заседании конституционная комиссия Рийгикогу пришла к мнению, что объявление второго дня Пасхи государственным праздником необходимо обсудить дополнительно. По мнению председателя комиссии Марко Померантса, в начале осенней сессии необходимо созвать представителей фракций, чтобы составить общее мнение по этому вопросу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Поскольку мнения относительно объявления второго дня Пасхи государственным праздником в Рийгикогу не совпадают, нам еще предстоит активно поработать, чтобы достичь какой-либо ясности. Есть также предложение, согласно которому новый выходной в календаре не появится, но сам праздник в Эстонии будет отмечаться. Предоставление дополнительного выходного в случае, если государственный праздник выпадает на выходные, конституционная комиссия не поддержала”, — сказал Марко Померантс.

Яак Мадисон добавил, что почти во всех государствах-членах ЕС второй день Пасхи является выходным днем. Он не видит причин, почему то же самое нельзя сделать в Эстонии. По мнению Мадисона, сдвиг выпадающих на выходные дни государственных праздников на рабочие дни необходимо обсудить дополнительно. И в этом вопросе также можно почерпнуть опыт у других государств.

Коллективное обращение Урмаса Амбура ”Добавим государственный праздник. Добавим выходной, если государственный или национальный праздник выпадает на выходные” собрало более тысячи подписей. В обращении предлагается сделать следующий рабочий день после праздника, выпавшего на выходной день, выходным, и сделать второй день Пасхи государственным праздником.

В действующем Законе о праздничных и знаменательных датах в Эстонии предусматривается 11 государственных праздников. Это: новый год, Страстная пятница, первый день Пасхи, День весны, первый день Троицы, День победы, Иванов день, День восстановления независимости, канун Рождества, первый день Рождества и второй день Рождества. Помимо этого, законом установлен один национальный праздник — День независимости.

Большинство государственных праздников Эстонии совпадает с праздниками, установленными другими государствами-членами ЕС. Исключение составляет второй день Пасхи, который по ЕС, как правило, является государственным праздником. В этом году на выходной день в Эстонии приходится четыре праздника, назначенных на определенные даты.