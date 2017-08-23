Профсоюзы предлагают повысить с 2018 года минимальную заплату до 550 евро

Центральный союз профсоюзов Эстонии предлагает повысить минимальную заплату в стране таким образом, чтобы она составила минимум 50% от средней зарплаты. Это значит, что в следующем году минимальная зарплата может составить 550 евро.

Такое предложение профсоюзы направили Центральному союзу работодателей Эстонии. Если стороны договорятся между собой, то минимальная заработная плата поднимется до уровня европейских стандартов, пишет rus.err.ee.

"Чтобы добиться этого, мы предлагаем в течение 10 лет поднимать минимальную зарплату быстрее, чем растут средние показатели доходов. Таким образом, необходимый уровень будет достигнут в течение 10 лет. Если мы сможем договориться с работодателями, то в следующем году минимальная зарплата составит 550 евро, а за три года она вырастет до 620 евро", — пояснил руководитель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.