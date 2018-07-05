05.07.2018, 10:40

Профсоюз таксистов Латвии: поездка из аэропорта до центра Риги не должна превышать 25 евро

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rus.DELFI.lv
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Läti lennujaam
Läti lennujaamFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Латвийский профсоюз таксистов на внеочередном собрании решил, что с июля плата за провоз клиентов по маршрутам аэропорт "Рига" — центр и аэропорт "Рига" — Юрмала (Майори) не должна превышать 25 евро, а поездка из аэропорта в другие районы Риги должна быть не дороже 30 евро, сообщил глава профсоюза Геннадий Аксенов.


Профсоюз готов активно сотрудничать с правительственной рабочей группой и делиться опытом. Однако у него вызывает опасения намерение Министерства сообщения возобновить прежний порядок, когда услуги такси на территории аэропорта можно было оказывать лишь с разрешения аэропорта. "Обществу пытаются навязать мнение, что должно быть как раньше — в аэропорту работают лишь "особые" перевозчики, а остальным это запрещено или можно, но на невыгодных условиях", — отмечает Аксенов.

Он подчеркивает, что правительство и ответственные организации, в том числе аэропорт, громко декларируют необходимость снизить цену на услугу, в то же время вводя дополнительные расходы для перевозчиков, что удорожает себестоимость услуги, а поддержки отрасль не получает ни от кого. В то же время в стране годами пропагандировалась идея, что услуги такси должны быть дешевыми и доступными всем категориям населения, указывает Аксенов.

Профсоюз надеется, что в течение месяца ответственные учреждения подсчитают "справедливые" и экономически обоснованные тарифы на услуги такси.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис во вторник после совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации со стоимостью поездок на такси из аэропорта "Рига", Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Как сказал парламентский секретарь Минсообщения Эдгар Таварс, необходимо законом делегировать правительству право устанавливать максимальный тариф на таксомоторные услуги в определенных местах, количество которых еще будет уточняться, а пока речь идет об аэропорте, Рижском пассажирском морском и железнодорожном вокзалах.

Министр экономики Арвил Ашераденс тоже сказал журналистам, что в этой сфере следует установить фиксированный тариф или ценовые потолки.

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