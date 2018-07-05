Профсоюз таксистов Латвии: поездка из аэропорта до центра Риги не должна превышать 25 евро

Латвийский профсоюз таксистов на внеочередном собрании решил, что с июля плата за провоз клиентов по маршрутам аэропорт "Рига" — центр и аэропорт "Рига" — Юрмала (Майори) не должна превышать 25 евро, а поездка из аэропорта в другие районы Риги должна быть не дороже 30 евро, сообщил глава профсоюза Геннадий Аксенов.



Профсоюз готов активно сотрудничать с правительственной рабочей группой и делиться опытом. Однако у него вызывает опасения намерение Министерства сообщения возобновить прежний порядок, когда услуги такси на территории аэропорта можно было оказывать лишь с разрешения аэропорта. "Обществу пытаются навязать мнение, что должно быть как раньше — в аэропорту работают лишь "особые" перевозчики, а остальным это запрещено или можно, но на невыгодных условиях", — отмечает Аксенов.

Он подчеркивает, что правительство и ответственные организации, в том числе аэропорт, громко декларируют необходимость снизить цену на услугу, в то же время вводя дополнительные расходы для перевозчиков, что удорожает себестоимость услуги, а поддержки отрасль не получает ни от кого. В то же время в стране годами пропагандировалась идея, что услуги такси должны быть дешевыми и доступными всем категориям населения, указывает Аксенов.

Профсоюз надеется, что в течение месяца ответственные учреждения подсчитают "справедливые" и экономически обоснованные тарифы на услуги такси.