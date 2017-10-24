Профсоюз скотобойни дал HKScan две недели на размышление

Сегодня состоялась встреча руководства владельца Раквереского мясокомбината HKScan Estonia и недавно созданного профсоюза. Профсоюз представил свои требования по зарплате, чтобы отреагировать на которые, у предприятия под руководством Анне Мере теперь есть две недели.

Изначально работники планировали уже в ноябре организовать новую забастовку, но сейчас договорились, что ее все-таки не будет. Со стороны профсоюза на встрече присутствовали четыре человека, в том числе только что выбранное доверенное лицо.

Если изначально работники требовали повышения зарплаты на 50% и позднее на 25%, то сегодняшнее требование стороны не раскрыли.

27 из 64 работников скотобойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Но им в итоге вызвали полицию и троих человек уволили. Зарплаты работников, по их словам, слишком низкие и долгое время держались на одном и том же уровне.