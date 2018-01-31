Профсоюз — о Rimi: низкие зарплаты, поношенная форма и усталые работники

Председатель профсоюза работников обслуживания и торговли Элле Пютсепп сказала, что данный Rimi титул ”Предприятие года” — это позитивно, но организация недостаточно заботится о здоровье работников, пишет Ärileht.
"Ослабший от усталости, в стрессе или мрачный кассир сможет улыбаться клиентам и поддерживать имидж предприятия?” — спрашивает Пютсепп.
Профсоюз обратился к общественности с открытым письмом. Приводим его в сокращенном виде. Полностью можно с ним ознакомиться тут.
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"Резюмируем, что ”Предприятие года” Rimi предлагает своим работникам:
- низкую зарплату, которую, конечно, можно назвать проблемой всего сектора.
- премию. Теоретически премию получают в случае, если вышепреведенные требования выполнены, но их по большей части не получают. Однако, правление — да.
- возможность работать в длинную смену и за нескольких. Работать как в воскресенье, так и в государственные праздники, когда у соседей Rimi магазины закрыты.
- рождественский подарок, который в прошлом году был смехотворным. В коричневом мешке — упаковка кровяной колбасы, шоколад, кислая копуста и матерчатые мешок, подходящий для переноски дров.
- рабочая одежда: насколько поношенная, что стыдно надеть.
- в некоторых магазинах — ”бастующие” кассы.
- еще несколько пунктов”.
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