Профессор: клиент, уткнувшийся в смартфон, покупает на 47% больше

На прошедшей вчера в Риге конференции ”Торговля будущего — следующие 20 лет”, посвященной 20-летию Rimi, декан Nordic School of Retail Management Йенс Нордфальт сказал, что потребительское поведение в магазинах не всегда соответствует предрассудкам. Например, пользующийся смартфоном потребитель совершает значительно больше покупок, чем клиент, который этого не делает.

Влияние манекена на покупку зависит, в свою очередь, от пола и возраста, значится в пресс-релизе.

”Как бы невероятно это ни звучало, но уткнувшиеся в смартфоны потребители совершают в магазине значительно больше покупок, чем те, кто этого не делает, — заявил профессор Йенс Нордфальт. — 26% покупателей пользуются смартфонами в магазине. Они глядят в экран и разговаривают. Проведенное в Швеции исследование показало, что люди, пользующиеся смартфонами в магазине, проводят там на 41% больше времени и расходуют на 47% больше денег: 414 крон вместо 280”.

”Мы заблуждаемся насчет них потому, что не осознаем значения случайности, — сказал Йенс Нордфальт. — Разговаривая по телефону во время покупок, вы внезапно обнаруживаете себя совершенно в другом отделе и находите там различные хорошие вещи, которые можно было бы приобрести. Так вы покупаете на 59% больше, чем те, кто не разговаривает по телефону. Выяснилось также, что потребители, относящиеся к более старшей возрастной категории, сильнее подвержены влиянию телефонов, чем молодежь. Для повышения продаж следует поощрять пользование смартфонами во время покупок и внушить необходимость этого, например, посредством рекламы”.

”Другим неожиданным примером являются манекены. Что произойдет, если убрать их? — спросил Йенс Нордфальт. — Зависит от пола и возраста. Когда мы убрали манекены из женского отдела, продажи сократились на 22%. Горький, но полезный опыт. Когда мы убрали манекены из мужского отдела, не произошло ничего. Это логичнее. Однако когда мы убрали их из детского отдела, продажи внезапно возросли. Зачастую продажам способствуют вещи, о которых большинство продавцов не задумываются”.

Вчера в Риге прошла посвященная 20-летию Rimi конференция розничной торговли ”Shopping for Future”, где выступали глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн, аналитик трендов британского предприятия Insider Trends Джек Стрэттен, аналитик европейской розничной торговли Nielsen Europe Жан-Жак Ванденхеде, декан Nordic School of Retail Management Йенс Нордфальт из Швеции, руководитель стартапа Smart Video Сэмюэл Янг из Швеции, член правления SQUALIO Cloud Consulting Айгарс Яундалдерс из Латвии, менеджер по корпоративной ответственности ICA Черстин Линдвалль из Швеции, ученый из Стокгольмской школы экономики Эрик Мудиг.