Проект закона о соглашении по Rail Baltic направлен на заключительное голосование

Сегодня комиссия Рийгикогу по экономике решила направить проект закона о ратификации соглашения между правительствами Эстонии, Латвии и Литвы о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic на заключительное голосование, которое состоится 19 июня на внеочередном заседании Рийгикогу.

”Комиссия по экономике предложила внести поправки к законопроекту: помимо приложения о планировании инвестиций Rail Baltic к ежегодному закону о государственном бюджете также прилагать план действий по строительству эстонской части железной дороги в указанный хозяйственный год. Запланированные инвестиции необходимо показывать по объектам и указывать их предположительную стоимость”, — сказал председатель комиссии по экономике Айвар Кокк.

Предложенные комиссией по экономике поправки подразумевают, что Правительство Республики регулярно будет передавать Рийгикогу информацию, связанную со строительством Rail Baltic, и ежегодно будет представлять комиссии Рийгикогу по экономике промежуточный отчет по проекту.

Заместитель председателя комиссии по экономике Тоомас Кивимяги отметил, что он поддерживает ратификацию соглашения о Rail Baltic, но включение дополнительных пунктов в закон о ратификации Rail Baltic приведет лишь к возникновению вопросов. ”Это все равно что призывать Литву тоже внести свои дополнения. В худшем случае соглашение так и не будет заключено. Если правительства Эстонии, Латвии и Литвы о чем-то договорились, и премьер-министры поставили свои подписи в подтверждение этой договоренности, то мы должны уважать это решение в том виде, в котором оно было принято”, — сказал Кивимяги.

”Если парламент хочет больше контроля над исполнительной властью в вопросах бюджетной политики, то внимание следует обратить на базовый закон о государственном бюджете, а не на дополнительные пункты в постановлении о ратификации”, — добавил Кивимяги.

Производство по инициированному правительством проекту закона о ратификации соглашения между правительством Эстонской Республики, правительством Литовской Республики и правительством Латвийской Республики о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic / Rail Baltica (449 SE) пройдет в ходе двух чтений на пленарных заседаниях Рийгикогу.