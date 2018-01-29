Проект: в 2030 году на трамвае можно будет доехать до Юри, Табасалу, Виймси и Маарду

Союз самоуправлений Харьюмаа закажет исследование, которое должно выяснить, есть ли смысл в строительстве трамвайной линии из Таллинна в сторону Юри, Виймси, Маарду и Табасалу, передает rus.err.ee.

Издание Harju Elu пишет, что в Таллинне и ближайших к столице волостях скоро начнут проводить исследование, с помощью которого хотят узнать, будет ли объединение трамвайным сообщением столицы и соседних волостей в так называемое "золотое кольцо" рентабельным и разумным решением, передает ERR Uudised.

В качестве исходной задачи исследования предлагают возможные трамвайные линии по примеру Харьюского уездного планирования, но результаты могут отличаться от имеющихся знаний и прогнозов.

В Харьюском уездном планировании 2030+ обозначены коридоры для трамвайного транспорта: Таллинн-аэропорт-Мыйгу-Юри; Таллинн-Ласнамяэ-Маарду; Таллинн-Табасалу; Таллинн-Хаабенеэме; в Таллинне предлагается продолжение трамвайных путей от Тонди до торгового центра Järve, а также соединение Мустамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ с центром города; маршрут в Ласнамяэ может не ограничиться всего одной линией, рассматривают возможность строительства более широкой сети маршрутов.

Срок окончания проведения исследования — 2020 год, после этого фокус будет направлен на строительство трамвайных линий, на которое должно пойти 10-20 лет, то есть результат может быть готов к 2030-2040 году.