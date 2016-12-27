20 декабря Государственная польская железнодорожная компания PKP Polskie Linie Kolejowe подписала с Европейским инвестиционным банком (EIB) соглашение о кредите в 175 млн евро на модернизацию свыше 100 км железнодорожного полотна.

Эта сумма выделена на перестройку и электрификацию двух отрезков железной дороги на участке Варшава-Белосток в соответствии с требованиями для создания скоростного сообщения в рамках проекта Rail Baltic.

”Эти средства будут использованы для повышения комфорта пассажиров и эффективности грузоперевозок (…) в том числе и на линии проекта Rail Baltic, важного трансевропейского транспортного коридора”, — цитирует пресс-служба EIB главу польской компании Иренеуша Мерцела.

По словам координатора проекта Rail Baltic в Эстонии Кристьяна Кауниссааре, получение этого финансирования — позитивная новость для всех участников проекта.

”Модернизация путей затрагивает участок дороги, который является логическим продолжением Rail Baltic на территории Польши, и частью трансъевропейского коридора TEN-T, соединяющего Европу с Северным и Балтийским морями, — сказал Кауниссааре. — Безусловно, это не означает, что строительство Rail Baltic на территории Польши этим и ограничится. Напротив, это свидетельствует о том, насколько значимым для Польши является проект, и что власти страны готовы искать и находить дополнительные инвестиции в развитие Rail Baltic”.

Rail Baltic — это современная скоростная железная дорога, первый трансъевропейский транспортный коридор от Берлина до Хельсинки, который будет проходить через такие города как Варшава, Каунас, Рига и Таллинн. Железная дорога соединит Эстонию с Центральной и Западной Европой, а также с соседними странами.