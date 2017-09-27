”Проект обязательно будет доведен до конца”. Сийм Каллас поможет правительству в вопросах Rail Baltic

С 1 ноября почетный председатель Партии реформ и бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас вступает в должность государственного координатора по вопросам Rail Baltic при Государственной канцелярии, пишет Eesti Päevaleht.

Речь идет о частичной занятности, поскольку Каллас имеет ряд других обязательств. ”Конечно, я доволен. Это то, что я хорошо знаю и умею. Я смогу координировать действия с Брюсселем, сотрудничать с Еврокомиссией. Я сделаю все, чтобы эстонская общественность четко представляла, что есть что и чего ожидать от будущего”, — прокомментировал Каллас свое назначение.

Каллас отметил, что окончательный бюджет проекта пока неясен. ”Но ясно, что проект обязательно будет доведен до конца. Получив мандат от правительства, я естественно сделаю все для того, чтобы все вопросы, в том числе финансовые, получили ответы”, — заверил он.