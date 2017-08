Проект No More Ransom сэкономил жертвам кибервымогателей восемь миллионов евро

Год назад, в конце июля 2016 года, был запущен сайт No More Ransom — совместная международная инициатива Kaspersky Lab, McAfee, Европола и полиции Нидерландов, направленная на борьбу с троянцами-вымогателями, сообщается в пресс-релизе.

Сейчас на сайте www.nomoreransom.org можно найти 54 утилиты для расшифровки файлов, разработанные Kaspersky Lab и другими участниками проекта. Эти инструменты успешно борются со 104 семействами вымогателей.

За год сайт No More Ransom посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей, из них 150 тысяч пришлось на 14 мая этого года — пик эпидемии шифровальщика WannaCry. Платформа No More Ransom доступна уже на 26 языках.

За прошедший год проект поддержали более ста партнеров, среди которых как частные компании, так и правоохранительные органы разных стран.

”С каждым днем от программ-вымогателей страдает все больше пользователей и организаций. Жертвами заражений WannaCry всего за несколько дней стали более 300 тысяч пользователей в 150 странах мира, включая коммерческие предприятия и объекты критической инфраструктуры. Общее количество столкнувшихся с вымогателями тоже растет: за последний год оно увеличилось на 11% и превысило уже 2,5 миллиона человек. В таких условиях очень важно бороться с угрозой совместно, ведь глобальные проблемы можно решить только глобальными усилиями”, — отметил Антон Иванов, антивирусный эксперт Kaspersky Lab.

Если вы стали жертвой вредоносного ПО, эксперты советуют ни в коем случае не платить выкуп и обязательно оповестить о заражении полицию.