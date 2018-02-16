Продукты Valio в честь ЭР100 получат новый дизайн

Два наиболее легендарных продукта Valio, любимое молоко Alma и флагман экспорта Valio сыр Forte, получат по случаю 100-летия Эстонской Республики особое оформления — сине-черно-белый флаг и броши, которые раньше носили в Центральной и Южной Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

По случаю юбилея молоко Alma и сыр Forte 10-месячной выдержки получат юбилейную упаковку, которую украсят сине-черно-белый триколор эстонского флага и специальная брошь. Молоко Alma, готовящееся в маслобойне Лаэва, получит нагрудное украшение из исторического прихода Курси.

В свою очередь упаковка сыра Forte, выпускающегося на сырном заводе в Выру, получила в качестве украшения брошь из прихода Ранну и растительную орнаментику, распространенную в Тартуском и Выруском уездах.

По словам этнолога Тартуского университета Яны Рейдла, броши на протяжении многих веков имели большое значение. Помимо просто своей декоративной и крепежной функции серебряная брошь показывала зажиточность ее носителя и помогала, по мнению многих, также защитить своего носителя от зла.

”Брошь была инвестицией, для получения которой продавали иногда даже крупный рогатый скот и которую при необходимости можно было обменять на деньги или в качестве ценного предмета передать по наследству. Помимо того, как серебро используется сегодня благодаря своему противомикробному действию, например, в составе бинтов или для очистки воды, в старину верили также в имеющиеся у него магические способности — носителя считали защищенным от сглаза, кошмаров и болезней, и его использовали также в лечении ран и болезней”, — сказала Рейдла.

Продукты Valio в юбилейной упаковке будут радовать покупателей до конца 2018 года.