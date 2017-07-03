03.07.2017, 13:55

Продуктовая корзина в июле: еда в самом дорогом магазине стоит аж на 13 евро больше, чем в дешевом

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rus.delfi.ee
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MUSTIKA PRISMA TOIDUPOOD , TOIDUKAUBAD
ToidukauplusFOTO: Marko Mumm

В июле разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составляла аж 13 евро, пишет Delfi Kasulik.

Самым дорогим магазином в очередной раз стал Selver, наиболее дешевым — Grossi.

Редакция Kasulik прошлась по магазинам для составления нынешнего обзора в субботу, 1 июля. Посетили магазины Smuuli Maxima, Torupilli Selveri, Rocca al Mare Prisma, Lasnamäe Centrum Rimi, Lasnamäe Maksimarket и Kivila Grossi.

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