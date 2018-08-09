Продажи зеленого газа на заправках держатся на высоком уровне

”Если в июне потребление зеленого газа скачкообразно выросло, то сейчас можно сказать, что по состоянию на конец июля потребление стабилизировалось”, — рассказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Всего в Эстонии в автомобили было заправлено 437 000 м3 зеленого газа, что составляет две трети всего объема продаж сжатого газа. Зеленый газ производят в Кунда, а весь произведенный газ продается на заправках Eesti Gaas.

”Активнее всего зеленый газ эстонского происхождения покупали в Пярну, где большая часть общественного транспорта переведена на газ. Некоторый рост в сравнении с прошлым месяцем демонстрирует и уровень продаж на таллиннских заправках”, — отметил Рауль Котов и добавил, что сегодня зеленым газом можно заправиться на заправках в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

Суммарно в июле автовладельцы заправили 715 000 м3 сжатого газа. ”Для перешедших на газовое топливо автовладельцев важными факторами являются низкий уровень загрязнения газом окружающей среды и вдвое более низкая цена по сравнению с бензином”, — пояснил член правления Eesti Gaas. С 1 июля килограмм зеленого газа стоит на заправках Eesti Gaas 0,899 евро, а килограмм смеси природного и зеленого газа — 0,859 евро.

Зеленый газ производят из биоразлагаемых отходов, сточных вод и их осадков, отходов сельского хозяйства, а также из биомассы разного происхождения. Зеленый газ можно использовать в качестве автомобильного топлива как в чистом виде, так и в смеси с природным газом. Поскольку по составу и качеству зеленый газ и природный газ не отличаются, для автомобилей оба подходят одинаково, и их можно использовать в комбинированном виде.