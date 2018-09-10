10.09.2018, 14:37

Продажи зеленого эстонского газа на заправках установили новый рекорд

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Taavi Sepp

В августе на газовых заправках страны автомобили заправили 493 000 м3 зеленого газа эстонского происхождения, что превышает объемы потребления за все другие месяцы этого года, значится в пресс-релизе.

”Спрос на являющийся недорогим и экологичным топливом газ увеличился. Сегодня на своих заправках мы способны продавать весь объем производимого в Эстонии зеленого газа, причем с учетом нынешней тенденции я вижу пространство и для роста показателей продаж”, — рассказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

В августе автовладельцы суммарно заправили около 493 000 м3 зеленого газа, что на 10% больше, чем в июле. Заправки Eesti Gaas в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну — единственные, где сегодня можно купить зеленый газ.

В августе на заправках Eesti Gaas автомобили заправились 713 800 м3 сжатого газа, причем зеленый газ составил 70% этого объема.

С начала сентября газовые продукты на заправках Eesti Gaas носят новые имена. Зеленый газ (Rohegaas, международное сокращение CBM от compressed biomethane — т.е. сжатый биометан) — на 100% отечественное возобновляемое топливо, производимое из биоразлагаемых отходов. Природный газ+ (Maagaas+, международное сокращение CNG+ от compressed natural gas+ — т.е. сжатый природный газ) обозначает смесь импортированного природного газа и местного зеленого газа.

”Это изменение призвано точнее обозначать содержание и происхождение заправляемого топлива. Клиентам будет проще сделать выбор, — пояснил Котов. — Таким образом, теперь автовладельцы могут выбирать между продуктом 100% эстонского происхождения и комбинированным продуктом на базе импортированного природного газа. Химический состав и качество газа равноценны, и для автомобилей подходят оба вида топлива”.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 220 работников.

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