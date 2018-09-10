Продажи зеленого эстонского газа на заправках установили новый рекорд

”Спрос на являющийся недорогим и экологичным топливом газ увеличился. Сегодня на своих заправках мы способны продавать весь объем производимого в Эстонии зеленого газа, причем с учетом нынешней тенденции я вижу пространство и для роста показателей продаж”, — рассказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

В августе автовладельцы суммарно заправили около 493 000 м3 зеленого газа, что на 10% больше, чем в июле. Заправки Eesti Gaas в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну — единственные, где сегодня можно купить зеленый газ.

В августе на заправках Eesti Gaas автомобили заправились 713 800 м3 сжатого газа, причем зеленый газ составил 70% этого объема.

С начала сентября газовые продукты на заправках Eesti Gaas носят новые имена. Зеленый газ (Rohegaas, международное сокращение CBM от compressed biomethane — т.е. сжатый биометан) — на 100% отечественное возобновляемое топливо, производимое из биоразлагаемых отходов. Природный газ+ (Maagaas+, международное сокращение CNG+ от compressed natural gas+ — т.е. сжатый природный газ) обозначает смесь импортированного природного газа и местного зеленого газа.