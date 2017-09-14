Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартуют в Tele2 29 сентября

Новые телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в представительства Tele2 уже 29 сентября, прием заказов в интернет-магазине Tele2 открывается с 22 сентября, сообщает Tele2.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, у продукции Apple сформировалась своя многочисленная армия поклонников, которые с нетерпением ожидают появления новых айфонов.

”В очередной раз Apple удалось заметно расширить возможности своего телефона благодаря сверхбыстрому процессору, великолепной камере и технологии беспроводной зарядки на базе док-станции нового дизайна. Теперь у Apple станет еще больше фанатов”, — уверен Сеэма.

Айфоны нового поколения помещены в корпус из стекла и алюминия, и предлагаются в трех цветовых вариантах — сером, серебристом и золотом. Стекло корпуса исключительно прочное — впервые у смартфонов. Восьмые модели оснащены HD-экраном Retina с улучшенными характеристиками и сверхбыстрым процессором A11 Bionic.

Телефоны Apple традиционно славятся своими первоклассными камерами, которые с каждой новой моделью становятся все лучше и лучше. У iPhone 8 Plus двойная камера с разрешением 12-мегапикселей, поддерживающая режим портретной съемки с возможностью создания эффекта студийного освещения. Кроме того, добавились пять новых эффектов изображения. Смартфон поддерживает также функцию беспроводной зарядки.

27 октября в интернет-магазине Tele2 начнется прием заказов на премиальную модель iPhone X, которая поступит в представительства 3 ноября. У этого айфона полностью стеклянный корпус, 5,8-дюймовый экран Super Retina, процессор А11 Bionic, беспроводная зарядка, усовершенствованная камера с двойным оптическим стабилизатором изображения, а также Face ID — новейшая система распознавания лиц на базе системы True Depth.