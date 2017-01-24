Компания Salvest и Детский фонд Клиники Тартуского университета заключили договор, согласно которому производитель продуктов питания будет жертвовать один цент с продажи каждого изделия серии детского питания Põnn на покупку лечебно-пищевых смесей для больных детей.

По словам исполнительного директора Salvest Лаури Бетлема, за последние годы предприятие совершило значительные инвестиции, для того чтобы отечественное детское питание марки Põnn как можно более разносторонне поддерживало развитие малышей и благодаря этому, помимо расположения здешних покупателей, завоевало доверие и на экспортных рынках.

”Искать возможности для сотрудничества с Детским фондом Клиники Тартуского университета нас подвигло то обстоятельство, что многие дети из-за состояния своего здоровья не могут есть даже самое качественное и полноценное детское питание, поскольку им нужны специальные лечебно-пищевые смеси”, — сказал он.

По его словам, такие специальные пищевые смеси, как правило, очень дороги и могут оказаться не по карману семьям, эмоциональное и финансовое состояние которых в связи с болезнью ребенка и так довольно тяжелое. ”Поэтому мы хотели поддержать приобретение пищевых смесей для этих детей, а также призываем и всех родителей внести свой вклад в эту инициативу — каждое купленное изделие марки Põnn делает маленькое пожертвование на благо тех детей, которые не могут есть обычную еду”, — добавил исполнительный директор Salvest.

По словам директора по стратегии Детского фонда Клиники ТУ Кюллике Саар, благотворительные акции компании Salvest очень бросались в глаза, благодаря чему у руководителей Детского фонда осталось крайне хорошее впечатление от подобного партнерства.

”Государственное финансирование лечебно-пищевых смесей для тяжело больных детей — это одно из существенных ”узких мест”, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы найти решение для этой ситуации. Приобретение специальных пищевых смесей является для семей большим источником расходов, однако для больных детей они служат лекарством, без которого им будет трудно справляться со своими болезнями. Детский фонд в настоящий момент поддерживает 16 детей, нуждающихся в лечебно-пищевой смеси, за год в общей сложности на сумму свыше 50 000 евро. Для фонда это — большой вызов, и начавшееся сотрудничество с компанией Salvest вносит заметный вклад в покрытие этой нужды”, — казал он.

Согласно договору, подписанному между компанией Salvest и Детским фондом, Salvest следующих трех лет будет жертвовать по одному центу с продажи каждого изделия серии детского питания Põnn на приобретение лечебно-пищевых смесей для больных детей.

Изделия из серии детского питания Põnn, выпускаемые компанией Salvest, очень популярны как раз среди родителей, сознательно относящихся к своему здоровью — все новые рецепты марки Põnn подготовлены совместно с врачом-педиатром Реэт Раукас, с помощью которой предприятие определилось с выбором пищевой ценности и консистенции изделий, которые обеспечивали бы как можно более плавный переход от материнского молока к подкормке. Детское питание Põnn не содержит добавленных сахара или пшеничной муки, а лишь много овощей и фруктов — и при этом вы используете еще и как можно больше отечественного сырья.

Акционерное общество Salvest — это предприятие эстонской пищевой промышленности с сильными традициями, ведущее свою деятельность в Тарту с 1946. В ассортимент компании Salvest входят супы, различные овощные консервы, варенье, детское питание, майонез, соусы и мн. др., при приготовлении которых используется как можно больше отечественного сырья. Предприятие продает продукцию эстонских торговых марок Salvest, Põnn, Meie Mari, Mahlakas и 3MIN. В компании Salvest ныне работает около 160 работников. Компании Salvest присвоены сертификат качества ISO 9001:2008, сертификат системы управления пищевой безопасностью ISO 22000, также стандарт пищевой безопасности IFS.

Детский фонд Клиники ТУ — это одна из старейших и крупнейших общеэстонских благотворительных организаций, которая с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает приобретение оборудования для различных больниц, а также оказывает поддержку детям, нуждающимся в специальном лечении или уходе, и их семьям, в общей сложности на сумму свыше трех миллионов евро.