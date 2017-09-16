Продажа новых квартир в Таллинне вызвала рекордные цены на недвижимость

В августе цены на недвижимость в Таллинне достигли нового исторического апогея: благодаря продажам жилья в новостройках средняя стоимость квадратного метра сделок возросла до 1 738 евро, сказано в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

Прежняя рекордная цена была зафиксирована в декабре 2016 года (1 703 евро/м²), которой предшествовал максимальный показатель, отмеченный в период бума 2007 года и составлявший 1 689 евро за квадратный метр.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что новый рекорд был достигнут преимущественно благодаря большому количеству сделок с жильем в новостройках. ”Наиболее активное оформление сделок с новыми квартирами наблюдалось в частях города Ласнамяэ, Кесклинн, Хааберсти и Пыхья-Таллинн”, — сказал он.

”При этом, однако, было бы заблуждением полагать, что Таллинн достиг фазы небывалого подъема. В период десятилетней давности не были исключением такие месяцы, в течение которых было заключено 1 200–1 300 сделок с квартирной собственностью. При этом даже в августе текущего года этот показатель составил менее 900 сделок”, — пояснил он. — Вероятно, уровень жизни населения настолько повысился, что люди стали находить все больше возможностей для покупки квартиры в новом доме, и вследствие постоянного увеличения доли таких сделок растет и средняя цена”, — сказал Сооман.

”Но рекорд все же есть рекорд, и теперь он уже является историческим фактом, однако реальность все же такова, что цены как на новые квартиры, так и на вторичное жилье уже больше года остаются на достаточно стабильном уровне, и их повышение происходит в тех местах, где возникают также и существенные дополнительные плюсы в виде обновлtнной инфраструктуры или более приятного соседства”, — добавил он.