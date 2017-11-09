Продажа квартир идет хорошо: в концерне Merko Ehitus доходы выросли на четверть

В концерне Merko Ehitus доходы от продаж за третий квартал, а также за 9 месяцев 2017 года выросли примерно на четверть: доход от продаж за третий квартал составил 86, и за 9 месяцев – 214,8 млн евро.

Чистая прибыль концерна в третьем квартале достигла 3,4, и в пересчете за 9 месяцев — 6,6 млн евро. За 9 месяцев текущего года концерн заключил новые договоры, в общей сложности, на 304 миллионов евро.

”Рост доходов от продаж за девять месяцев текущего года был обеспечен рядом крупных строительных договоров, работы по которым уже ведутся. В настоящее время мы строим большие торговые центры в Таллинне и Риге, три гостиницы в Вильнюсе и несколько офисных зданий в Таллинне. До сего времени не оправдывает ожиданий развитие объемов строительства инженерно-технических сооружений: в этой области мы не смогли заключить новые строительные договоры в запланированном объеме”, — прокомментировал результаты председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.

Merko Ehitus продал в третьем квартале 47, и за 9 месяцев — 286 квартир общей стоимостью 6,9 и 33,8 млн евро (без учета налога с оборота) соответственно. За девять месяцев Merko приступил к строительству примерно 500 квартир, и инвестировал в запущенные в этом году девелоперские проекты, а также в проекты, работы по которым уже ведутся, 39 млн евро.

”Продажа квартир в этом году продвигалась, в общем, по плану, хотя, с учетом благоприятной ситуации на рынке, темп продаж по некоторым проектам мог бы быть более быстрым. Также нельзя по-прежнему быть довольным скоростью получения разрешений на строительство и утверждения планировок. В рамках долгосрочной стратегии девелопмента квартирных зданий в этом году мы приобрели новые земельные участки на общую сумму в 8,6 млн евро. В третьем квартале мы выкупили у соинвестора земельные участки, расположенные в Таллинне, в районе Ласнамяэ, на глинте Маарьямяэ, где в долгосрочной перспективе можно будет возвести жилые дома на более чем 1000 квартир”, — добавил Андрес Тринк.

В концерне Merko Ehitus доходы от продаж за третий квартал 2017 года составили 86 млн евро, EBITDA — 5,0 млн, прибыль до налогообложения — 3,9 млн, и чистая прибыль — 3,4 млн евро. Доходы от продаж за девять месяцев 2017 года составили 214,8 млн евро, EBITDA — 11,0 млн, прибыль до налогообложения — 8,2 млн, и чистая прибыль — 6,6 млн евро.

За 9 месяцев 2017 года концерн заключил новые договоры, в общей сложности, на 304 млн евро, а в третьем квартале на 87 млн евро, в том числе, на расширение торгового центра Alfa в Риге, реконструкцию гостиницы Neringa в Вильнюсе, посольства Китайской Народной Республики в Эстонии, а также реновацию и перестройку офисного здания норвежского канцлера юстиции в Осло.

По состоянию на 30 сентября портфель договоров концерна Merko Ehitus составил 396,4 млн евро (для сравнения: 256,4 миллиона евро за тот же период прошлого года).

Крупнейшими строящимися объектами в третьем квартале в Эстонии были: торговый центр T1 Mall of Tallinn, квартал Маакри, корпус ”В” коммерческого здания Öpiku, жилой квартал Ноблесснера, коммерческое здание по Пярнускому шоссе 22, казармы военного городка в Тапа, инфраструктура трамвайной линии Таллиннского аэропорта, дорожная развязка Юулику Таллиннской окружной дороги.

Крупнейшими строящимися объектами в третьем квартале в Латвии были: торговые центры Akropole и Alfa, комплекс Z-Towers, музыкальная школа-концертный зал в Вентспилсе; в Литве — расширение Radisson Blu Hotel Lietuva, завод Philip Morris, офисное здание Narbuto 5, а также девелоперский проект Rinktines Urban. Крупнейшими строящимися объектами в третьем квартале в Норвегии были: пристройка к зданию больницы в городе Блакстад и офисное здание Akersgata 8.