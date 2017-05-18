Продажа автомобилей в Amserv росла в два раза быстрее рыночной тенденции

Amserv Grupp в завершившемся экономическом году инвестировала в полностью обновленную сферу обслуживания клиентов и работы по реновации представительств почти 2 млн евро. Торговый оборот концерна вырос на 10% и превысил 126 млн евро, а чистая прибыль составила 1,3 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

В 2016 году на учет в Эстонии впервые встали 26 227 новых и 11 633 подержанных легковых и коммерческих автомобилей, что на 9,9% больше, чем годом ранее. По словам исполнительного руководителя Amserv Grupp Рене Варека, предприятию удалось увеличить продажи в два раза быстрее рынка и реализация автомобилей как в Эстонии, так и в Латвии выросла на 20%. Наибольший рост показал сегмент среднего класса. Уменьшился показатель продаж внедорожников и люксовых автомобилей, но в абсолютных показателях их продали также больше, чем ранее.

”Основное влияние на смену предпочтений покупателей Эстонии оказали возможные перемены в вопросе налогообложения автомобилей. Например, рост продаж коммерческих автомобилей впрямую связан с изменениями в законодательстве, благодаря чему предприниматели стали по возможности предпочитать коммерческие автомобили”, — пояснил Варек.

Отмечающий сейчас 25 годовщину Amserv инвестировал в 2016 году почти 2 млн евро в обслуживание клиентов и в программу реновации, благодаря которой были заметно обновлены семь торговых представительств. В нынешнем продолжатся инвестиции, направленные на будущее — более четверти из инвестируемых 546 000 евро будут направлены в различные обновления программного обеспечения.

По словам исполнительного руководителя, фокусное внимание в этом году направлено на повышение эффективности рабочих процессов. ”В центре каждой сфере деятельности Amserv стоят люди — в зависимости от ситуации это наши клиенты или работники. Мы предлагаем услуги автовладельцам, а не автомобилям. Четвертьвековая практика доказала обоснованность этого подхода и это отражается в результатах регулярно проводимых исследованиях удовлетворенности наших клиентов”, — сказал Варек.

По данным индекса рекомендации, который измеряется Kantar Emor, показатель Amserv составил в минувшем году около 70%, а за первый квартал текущего года — 74%. По словам руководителя по качеству Amserv Кати Марипуу, это означает, что около трех четвертей клиентов оценивают свой опыт общения с Amserv на 9 или 10 баллов, а в некоторых представительствах эта цифра превышает даже 80%. ”Для нас важно найти каждому клиенту подходящее именно ему решение, поскольку клиенты ждут от нас не только дружелюбного и вежливого обслуживания, но отношения, что и показывает настоящую заинтересованность предприятия”.

В отчете Amserv Grupp за экономический год прогнозируется, что в 2017 году в Эстонии будет продано 29 000 новых автомобилей, что на 10,9% больше, чем в году минувшем.