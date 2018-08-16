Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи

Из цены на бензин на заправке — 1,379 евро/литр — чистая цена на бензин на мировом рынке составляет всего лишь 35%, то есть 0,48 евро за литр. Львиную долю цены на топливо образуют акциз на топливо и налог с оборота.

Для покрытия расходов заправки самым слабым компонентом цены является маржа сетей заправок, за счет которой идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом.

Учитывая, что летом прошлого года литр бензина стоил 1,149 евро, стоимость литра бензина за год увеличилась на 23 цента.

Большую часть годового роста цены дает повышение цен на мировом рынке с 0,33 евро до 0,48 евро за литр. Это значит, что цена выросла на 15 центов, то есть на 45%.

Вторая причина роста цены — акциз на топливо, который в этом году повысился на 5,1 цента за литр.

Самый животрепещущий вопрос в том, что будет дальше и куда двинутся цены на топливо. Прогнозировать, честно говоря, сложно. Цены на мировом рынке могут как упасть, так и взлететь ракетой в небо.

Есть два главных фактора, от которых зависит дальнейшее движение цен на топливо. Во-первых, США решили восстановить санкции против Ирана, которые в отношении сырой нефти вступят в силу с ноября, и во-вторых, нельзя забывать о торговой войне между США и Китаем.