16.08.2018, 09:51

Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи

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Алан Вахт
Алан Вахт
 
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Ülimadal bensiinihind Keila Alexela tanklas.
Ülimadal bensiinihind Keila Alexela tanklas.Foto: Karli Saul

Цена на мировом рынке составляет всего лишь чуть больше трети от цены на бензин на заправке. За счет маржи сетей заправок идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом, признает член правления Alexela Oil Алан Вахт.

Из цены на бензин на заправке — 1,379 евро/литр — чистая цена на бензин на мировом рынке составляет всего лишь 35%, то есть 0,48 евро за литр. Львиную долю цены на топливо образуют акциз на топливо и налог с оборота.

Для покрытия расходов заправки самым слабым компонентом цены является маржа сетей заправок, за счет которой идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом.

Учитывая, что летом прошлого года литр бензина стоил 1,149 евро, стоимость литра бензина за год увеличилась на 23 цента.

Большую часть годового роста цены дает повышение цен на мировом рынке с 0,33 евро до 0,48 евро за литр. Это значит, что цена выросла на 15 центов, то есть на 45%.

Вторая причина роста цены — акциз на топливо, который в этом году повысился на 5,1 цента за литр.

Самый животрепещущий вопрос в том, что будет дальше и куда двинутся цены на топливо. Прогнозировать, честно говоря, сложно. Цены на мировом рынке могут как упасть, так и взлететь ракетой в небо.

Есть два главных фактора, от которых зависит дальнейшее движение цен на топливо. Во-первых, США решили восстановить санкции против Ирана, которые в отношении сырой нефти вступят в силу с ноября, и во-вторых, нельзя забывать о торговой войне между США и Китаем.

Краткосрочный прогноз цены на топливо мог бы быть радостным для потребителей, потому что цены на топливо, скорее, не повысятся или повысятся маргинально. Более долгосрочная перспектива, к сожалению, не такая радостная. Учитывая более широкую картину, на рынке проблем более чем достаточно, поэтому цены на топливо берут курс вверх.

Текст Алана Вахта полностью читайте здесь.

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