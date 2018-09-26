Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро

Ситуацию могло бы смягчить снижение акциза на топливо, но в бюджете следующего года такое снижение не предусмотрено, передает rus.err.ee.

Цена на нефть марки Brent накануне превысила 82 доллара за баррель впервые с осени 2014 года: эксперты объясняют это тем, что рынки опасаются дефицита "черного золота" из-за санкций США в отношении Ирана, при этом некоторые трейдеры прогнозируют рост нефтяных цен до 100 долларов за баррель до конца года.

23 сентября участники соглашения ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти, договоренности об ограничении которой действуют с начала 2017 года.

"Уже сейчас прогнозируется очень большой риск того, что цена [нефти марки] Brent превысит 100 долларов за баррель. 10 долларов за баррель — это, грубо говоря, [дополнительные] 10 центов [цены за литр бензина]. И если цена вырастет с нынешних 82 долларов за баррель до 100 долларов за баррель, это означает [подорожание бензина] на 20 центов за литр. В этом случае цена [бензина] приблизится к 1,60 за литр, и это очень вероятный сценарий", — считает Вахт.