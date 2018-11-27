Продавец ”не дослал” покупателю части комплекта, объясняя это иллюстративностью фото

Мужчина заказал в июле на страничке iParts разные автотовары на сумму 164,43 евро, в том числе две передние фары ALKAR. Продавец же отправил товар без необходимых деталей — штепселей. Покупатель придерживается мнения, что отсутствующая деталь ”жизненно” необходима для использования передних фар, и на фото они были изображены. Поэтому он требует от продавца, чтобы он дослал все необходимое.

По словам потребителя, на страничке отсутствует информация, что штепсели не входят в комплект.

Продавец же считает, что если купленный товар не подходит — человек может его вернуть. Также он утверждает, что фото на их сайте было иллюстративным. Однако купивший говорит, что информации о иллюстративном характере фото не было.

В итоге все кончилось Комиссией по потребительским спорам, которая удовлетворила иск потребителя.